Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Екс-посол США у Росії: У американсько-російських відносинах зараз особливо немає чого робити

  • Голос Америки
Russia US Ambassador

Показати коментарі

Колишній посол Сполучених Штатів у Російській Федерацій, а нині професор, Макйл Макфол у Твіттері прокоментував відставку Джон Ханстсмана з посади глави дипломатичної місії США в Росії.

Відповідаючи на запитання у Твіттері, чи був він здивований діями Хантсмана, Макфол відповів: "Ні".


"Він (Хантсман) людина справи, а робити зараз в американсько-російських відносинах особливо нічого", – додав Майкл Макфол.

Нагадаємо, Посол США у РФ подав у відставку і закликав Трампа змусити Росію відповісти за дії, які загрожують Америці.

/**/ /**/ /**/ Чи працюють санкції проти Росії? – Дискусія американських аналітиків. Відео
Дивіться також:

Експерти у США виступають за посилення санкцій проти Росії, хоча не впевнені у їх меті, ефективності

​Дивіться також: Трамп закликав до двопартійних зусиль для вирішення проблеми насильства, пов’язаного з використанням зброї

Трамп закликав до двопартійних зусиль для вирішення проблеми насильства, пов’язаного з використанням зброї. Відео
Embed
Трамп закликав до двопартійних зусиль для вирішення проблеми насильства, пов’язаного з використанням зброї. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:54 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео
Embed
Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG