Екс-посол США у Росії: У американсько-російських відносинах зараз особливо немає чого робити

Колишній посол Сполучених Штатів у Російській Федерацій, а нині професор, Макйл Макфол у Твіттері прокоментував відставку Джон Ханстсмана з посади глави дипломатичної місії США в Росії.

Відповідаючи на запитання у Твіттері, чи був він здивований діями Хантсмана, Макфол відповів: "Ні".



"Він (Хантсман) людина справи, а робити зараз в американсько-російських відносинах особливо нічого", – додав Майкл Макфол.

Нагадаємо, Посол США у РФ подав у відставку і закликав Трампа змусити Росію відповісти за дії, які загрожують Америці.



​Дивіться також: Трамп закликав до двопартійних зусиль для вирішення проблеми насильства, пов’язаного з використанням зброї