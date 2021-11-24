ЄС стверджує, що призупинив «потік мігрантів до Білорусі»

Чільний представник Європейського Союзу проголосив, що узгоджені й тверді дії показали здатність організації протистояти тому, що європейські лідери назвали гібридним нападом, який влаштував білоруський правитель Олександр Лукашенко, спрямувавши мігрантів до кордонів з ЄС.

Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені.

Багато мігрантів переважно з Іраку, Сирії та з інших країн і далі залишаються в Білорусі з надією перейти кордон до Польщі або Литви чи Латвії, але у Євросоюзі вважають, що мігранти вже не прибувають до Мінська літаками в таких кількостях як раніше цієї осені.

«Наша єдність і спільні дії принесли результат. Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені. Цей напад не вивів нас з рівноваги, і ми зберігаємо пильність і дієвість», - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель у звіті перед депутатами Європейського парламенту у Страсбурзі.

Заява Шарля Мішеля пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі, які мають бути оголошені незабаром.

В межах тих кроків Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оприлюднила законопроект, який у разі схвалення дасть європейським органам можливість карати різні транспортні компанії підозрювані у сприянні нелегальній міграції.

Ще до затвердження санкцій та нових повноважень Єврокомісії деякі авіаперевізники зокрема в Туреччині вже оголосили, що не приймають на рейси до Мінська пасажирів з Іраку та інших країн, звідки походить багато людей, які опинилися в Білорусі з надією перейти кордон на Захід.

Шарль Мішель визнав, що гуманітарна проблема з мігрантами в Білорусі залишається невирішеною, хоча білоруська влада в умовах зими надала тимчасовий прихисток значній кількості мігрантів.

«Ми повинні домогтися, щоб тим, хто там потерпає, була надана допомога», - сказав посадовець, повідомивши, що «Білорусь співпрацювала з Іраком в організації рейсів для повернення додому кількох сотень іракців».

За словами Шарля Мішеля зараз «ще надто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції (білоруської влади)», і він підкреслив, що Євросоюз зберігає обережність.

Шарль Мішель зізнався, що міграція - це «завжди болісна тема» для країн Європи.

Правозахисні організації критикували намагання Польщі та інших країн фактично перекрити мігрантам, серед яких ймовірно є і біженці, можливість просити притулку у ЄС.

Під час звіту керівників ЄС у Європарламенті у Страсбурзі деякі депутати говорили про те, що білоруський режим зміг тиснути на Європу саме тому, що деякі уряди й політики сприймають міграцію як загрозу.

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