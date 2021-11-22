ЗМІ розповідають про настрої, страждання біженців, які побували на кордоні Білорусі та ЄС

Тисчі іракців, які прибули до Білорусі зі сподіванням розпочати нове життя у країнах Заходу, стали пішаками у геополітичній грі. Про це повідомлєє американське видання The New York Times, які поспілкувалось із тими, хто повернувся до Іраку.

Видання розповідає про сотні депортованих із Білорусі, які "загрузи у боргах та безнадії".

"У Білорусі, чимало родин мігрантів були залишені напризволяще у глибоких лісах, без прихистику, провіанту, і іноді опинялись у небезпечних протистояннях, коли намагались пробратись до Польщі, Литви, чи Латвії, членів ЄС", - пише видання.

The New York Time наводить слова іракця, який заявив, що білоруський поліцейський, націливши у нього пістолет, примусив його повертатись до Литви. "У Ливті, спецпризначенці цілились у мене та сказали, "якщо не повернеш, ми тебе вб'ємо", - каже чоловік.

За його словами до кордону з Литвою, його та родину доставили у військовій вантажівці, після затримання білоруською поліцією, та наказали перетнути його.

Інший чоловік розповів, що у Білорусії їх лупцювали кийками, а "литовці атакували нас кийками та електрошкерами".

Люди з якими спілкувалось видання розповіли, що лишились ні з чим витративши всі заощадження та взявши значні позики для виїзду із країни.

Сьогодні матеріал Al Jazeera розповідає про тяготи з якими стикаються на кордоні Білорусі та ЄС жінки-біженці.

"Волонтери говорять про жінок, які настільки ослабли, що не можуть іти, чи опікуватись своїми дітьми, про жінок, які плачуть через голодних дітей, та про жінок, які оплакують втрачених дітей - втрачлених у результаті викидня, чи буквально втрачені під час переходу лісом вночі", - розповіла виданню Агнешка Коосвіч, голова польської організації "Польский міграційний форум".

Біженці та волонтери розповіли виданню про обмороження, розділені родини, брак одягу, взуття під час небезпечної мандрівки. Один зі співрозмовників розповів, що "вартові" у Білорусі продавали біженцям "пляшку води та бісквіт" за 50 доларів, знаючи, що "матері заплатять".

"Голос Америки" також розповідає про повернення сотень іракців, які розповідають про важкі умови у Білорусі, включно із морозами, браком провіанту, сну.

Один із співрозмовинків сказав, що бачив, які люди помирали від голоду. Інший - що після численних спроб перетунти кордон мігрантів заарештувала та депортувала влада Білорусі. Співрозмовниця "Голосу Америки" розповіла, що для мігрантів перерізали колючий дріт, говорили їм перетинати кордон до Польщі.

"Щойно ми перетинали кордон, поляки примушували нас повернутись, але дякі досягнули успіху", - сказала співрозмовниця "Голосу Америки".

Раніше Польща звинуватила Білорусь у тому, що вона продовжує доставляти мігрантів до кордону.

Натомість, як повідомляє інформаційна агенція Білорусі БелТА, лідер Білорусі Лукашенко у понеділок заявив, що ЄС не йде на контакт щодо вирішення кризи із біженцями. Він також заявив, що з території його країни до ЄС продовжують проходити групи біженців.

Сьогодні міжнародна організація International Crisis Group у своєму аналізі ситуації закликала ЄС бути готовити до нових провокацій та викликів щодо ситуації на кордоні, та дати Лукашенку зрозуміти у відповідь на які дії на нього можуть чекати санкції, щоб "Білорусь могла відповідними діями добитись знаття санкцій, або уникнути їх". На думку автора аналізу такий підхід може дозовлити змінити поведінку Лукашенка.

"У короткотерміновій перспективі, метою країн ЄС, щонайменше, має бути забезпечення людям можливості безпечно повернутись додому та не стикатись із надмірними трудонощами".

У статті використано матеріали The New York Times, Al Jazeera, Російської служби "Голосу Америки", Reuters, AFP, БелТА.

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