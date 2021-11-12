Західні країни в Раді безпеки ООН засудили Білорусь за кризу з біженцями, а Росія виправдовувала

США, Британія, та інші країни Європи у Раді безпеки ООН, що нараховує 15 членів, спільно засудили Білорусь за те, що вони назвали штучно створеною кризою з мігрантами на білоруському кордоні з Європейським Союзом.

Режим Лукашенка став загрозою регіональній стабільності.

У заяві західних країн сказано про «інструменталізацію людських істот, життя і добробут яких поставлені Білоруссю під загрозу з політичною метою задля дестабілізації сусідніх країн і зовнішніх кордонів Європейського Союзу, і щоб відвернути увагу від її власних зростаючих порушень прав людини».

«Це показує, що режим Лукашенка став загрозою регіональній стабільності», - йдеться у тексті, який подав представник Естонії від імені країн ЄС в Раді безпеки ООН, а також Албанії, Британії, Норвегії та США.

Білорусь і Росія відкидають звинувачення і російський представник в ООН заявив журналістам, що Москва не сприяє транспортуванню мігрантів.

Представник Росії в ООН натомість звинуватив Польщу і Литву у поганому поводженні з мігрантами, заявивши, що «польські і литовські прикордонники б'ють мігрантів і виштовхують їх назад на білоруську територію».

ЄС готує нові санкції

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що його країна може перекрити трубопроводи, якими газ з Росії постачається до Європи, в той час як Європейський Союз готується запровадити п’яте коло санкції проти Білорусі.

ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини.

Європейські представники кажуть, що Лукашенко, користуючись підтримкою Росії, навмисно створив кризу на кордоні, щоб домагатися поступок від Європи.

Російський президент Путін у розмові з Анґелою Меркель цього тижня також порадив європейцям йти на прямі домовленості з Мінськом.

Оголошення нових європейських санкцій проти Білорусі очікують вже наступного тижня.

Серед можливих заходів можуть бути дії проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Мінська з країн близького сходу.

У п’ятницю 12 листопада турецьке відомство, яке регулює цивільну авіацію, повідомило, що громадянам з Сирії, Ємену та Іраку не дозволятимуть купувати квитки на рейси з Туреччини до Білорусі, і що їх не впускатимуть в літаки.

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