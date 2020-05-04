Європа підштовхує збір грошей на розробку вакцини від коронавірусу

Виконавчий орган ЄС - Європейська комісія, а також уряди Британії, Німеччини, Канади, Норвегії, Італії, Франції, Саудівcької Аравії та Японії оголосили про наміри співпрацювати у створенні вакцини проти Коавід-19.

Лідери зобов’язалися зібрати у понеділок 4 травня додаткових 8 мільярдів доларів (€7.5bn) на фінансування необхідних наукових досліджень та іншої роботи.

Щоб захистити себе, ми мусимо захищати один одного.

Всесвітня організація охорони здоров’я каже, що світ зможе зупинити пандемію коронавірусу і повернутися до нормального життя лише тоді, коли буде знайдено дієву вакцину.

Зараз десятки окремих груп і лабораторій у різних країнах працюють над вакциною, але фахівці застерігають, що перші обнадійливі результати ще не дають гарантій успіху.

“Якщо ми зможемо розробити вакцину цілим світом і для всього світу, то це буде особливим світовим досягненням 21-го сторіччя”, - наголосили у спільному листі для преси канцлер Німеччини Анґела Меркель, президенти: Норвегії - Ерна Солберґ, Франції - Еммануель Макрон, Італії - Джузеппе Конте, а також найвищі посадовці ЄС Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель.

Вказуючи, що деякі країни роблять перші обережні кроки у бік послаблення карантину, вони застерігають, що у багатьох місцях епідемія ще лише почала наступ і визнають, що “ніхто з нас не може з упевненістю уявити, чого далі очікувати від пандемії”.

“Це означає, що до цього причетні ми усі. Ніхто з нас не захищений від пандемії, і ніхто з нас не може перемогти вірус наодинці. Факт полягає у тому, що ніхто не може бути у безпеці до того часу, коли усі ми будемо захищені: кожне село, місто, регіон і країна світу. У нашому взаємопов'язаному світі глобальна система охорони здоров’я залежить від найслабших ланок. Щоб захистити себе, ми мусимо захищати один одного”, - стверджують автори.

Вони знову оголосили підтримку ВООЗ, хоча від президента США Дональда Трампа пролунала гостра критика організації за її дії в умовах пандемії.

Трамп звинуватив ВООЗ у надмірній прихильності до Китаю і заявив про наміри урізати американські внески в бюджет організації.

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