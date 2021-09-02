В ЄС кажуть, що «нема нагальної потреби» масового щеплення «третьою дозою» від коронавірусу

Європейський центр із запобігання і контролю над хворобами оприлюднив рекомендації для країн Європейського Союзу, що масове щеплення так званою третьою, або підсилюючою дозою вакцин від коронавірусу не потрібне.

...Нема нагальної потреби (для загалу повністю вакцинованих) робити щеплення підсилюючими дозами...

У документі наголошено, що статистичні дані про результати щеплень підтверджують, що повна вакцинація «високою мірою захищає від пов’язаних з COVID-19 госпіталізацій, важкого перебігу хвороби і смертей».

«...Нема нагальної потреби робити щеплення підсилюючими дозами вакцин повністю вакцинованим представникам загального населення», - підкреслюють фахівці.

При цьому там зауважено, що додаткові дози можуть бути потрібні в окремих випадках, наприклад, для людей з ослабленою імунною системою, або тих, в кого організм не відреагував належним чином на початкове щеплення.

Європейське агентство також наголошує на потребі вивчення додаткових даних, щоб визначитися з подальшими діями, коли йдеться про щеплення підсилюючими дозами вакцин від коронавірусу.

Питання щодо масового щеплення третьою дозою викликає суперечки, зокрема на тлі закликів Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби забезпечені вакцинами багаті держави спочатку зосередилися на повній вакцинації вразливого і дорослого населення у себе, а також в бідніших країнах світу.

Але в деяких країнах зокрема в Ізраїлі та в Угорщині вирішили вже зараз пропонувати третю дозу вакцин від коронавірусу для загалу населення.

У США Адміністрація з контролю над продуктами харчування, а також Центр з контролю над захворюваннями ще не оприлюднювали офіційних рекомендацій щодо масового щеплення американців від коронавірусу посилюючими дозами.

Але головний хірург США Вівек Мурті у серпні повідомив про «план підсилення вакцинацій від COVID-19», який зокрема передбачатиме щеплення третьою дозою для певних широких категорій людей.

«Це включає медпрацівників, мешканців геронтологічних центрів та інших осіб старшого віку. Ми також вакцинуватимемо мешканців будинків постійного догляду», - заявив американський посадовець.

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