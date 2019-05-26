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У Євросоюзі останній день голосування на виборах до Європарламенту

  • Голос Америки
У Євросоюзі останній день голосування на виборах до Європарламенту

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У неділю 21 країні Євросоюзу обирають своїх представників до Європарламенту. 751 депутата Європарламенту обирають за пропорційною системою, усього понад 400 мільйонів громадян Євросоюзу мають право голосу. Найбільшу кількість представників в Європарламенті мають Німеччина (96), Франція (74), Італія (73) та Великобританія (73). З виходом Великобританії зі складу ЄС кількість депутатів зменшиться до 705, відтак британські мандати будуть розподілені між рядом інших країн.

/**/ /**/ /**/ Пол Вілан
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Це вже четвертий день голосування. Раніше вибори відбулись у Великобританії, Ірландії, Нідерландах, Словаччині, Чехії, Мальті та Латвії.

Виборчі дільниці відкрились у 7 ранку, останніми вони зачиняться о 23:00 в Італії. Оголошення перших результатів голосування очікується вже ввечері 26 травня.

Попередні опитування вказують, що першість у принаймні двох країнах з найбільшим представництвом в Європарламенті – Італії та Великобританії - можуть взяти праві популісти.

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