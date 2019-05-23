Вибори депутатів Європарламенту почалися з голосування в Британії та Нідерландах

У четвер 23 травня виборці у Великій Британії та Нідерландах почали процес виборів Європейського парламенту, що закінчаться 26 травня.

Британія не планувала брати участі у цих європейських виборах, оскільки перебуває у процесі припинення членства у Євросоюзі, але британці голосують, оскільки дата "Брекзиту" відкладена.

Ірландія та Чехія голосуватиме у п’ятницю, Латвія, Мальта і Словаччина - у суботу, а в решті країн ЄС голосуватимуть у неділю.

Агентство Reuters повідомляє, що інвестори стурбовані прогнозами успіху євроскептичних партій, яким прогнозують близько третини із 751 місць у Європейському парламенті.

Опитування дають підстави передбачати, що альянс проєвропейських консервативних, соціалістичних та ліберальних партій здобуде більшість мандатів, але частка євроскептиків, які зараз контролюють близько 10% мандатів, значно зросте.

Під час виборчої кампанії низка крайніх правих, євроскептичних партій оголосила наміри створити у Європарламенті велику групу.

У бізнесових колах побоюються, що збільшення впливу популістів може бути проблемою для окремих національних урядів та економіки у Європі.

Європейський парламент має вирішальне слово у схваленні законів, обов’язкових для всіх країн ЄС, контролює виконавчий орган - Європейську комісію, та затверджує її президента.

Популістські партії закликають до послаблення фінансової дисципліни і інвестори особливо стурбовані станом справ зокрема в Італії, де уряд намагаються збільшити витрати на тлі величезного боргу країни.

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