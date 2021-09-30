Єврокомісія вивчить контракт Угорщини про постачання російського газу в обхід України, але наразі заперечень не має

Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, очікує, що повноважні угорські органи проаналізують новий контракт на постачання газу в Угорщину з Росії, і що висновки про «безпеку постачання» також мають бути передані на вивчення Європейській комісії.

У роз'ясненні для Голосу Америки з Брюсселя наголошено, що підприємства в ЄС мають право вільно укладати двосторонні газові угоди, але тривалість даного угорсько-російського контракту і передбачені в ньому обсяги передбачають потребу спеціальної уваги з боку європейських органів.

Контракт між Газпромом та MVM стосується обсягів, які перевищують 28% річного споживання Угорщини, і тому має бути поданий до угорського відповідного органу. А той орган повинен упродовж трьох місяців надати Єврокомісії свою оцінку даного контракту.

Україна гостро скритикувала підписання Угорщиною 15-річного договору з російською компанією Газпром на постачання газу в обхід України, позбавивши українську сторону багатомільйонних надходжень за транзит.

Угорщина у відповідь обурено засудила те, що в Будапешті назвали спробами Києва втручатися в угорські справи.

Документ був підписаний в Будапешті 27 вересня керівниками угорської енергетичної компанії MVM та керівником російського Газпрому Олексієм Міллером.

Українська газотранспортна система досі забезпечувала найкоротший шлях постачання газу з Росії в Угорщину, але нова угорсько-російська угода передбачає використання довшого маршруту - через новий трубопровід, що пролягає дном Чорного моря на Балкани і далі в центральну Європу.

У заяві Газпрому сказано, що Угорщина «вже з 1 жовтня почне отримувати газ Газпрому через Турецький потік і газопроводи південно-західної Європи».

Український уряд назвав ту домовленість «суто політичною» та «економічно необґрунтованою».

«Угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи», - заявили у Києві, і вирішили звернутися до Єврокомісії для «надання оцінки відповідності... європейському законодавству в галузі енергетики».

Після зустрічі 28 вересня українського міністра енергетики Германа Глущенка з комісаркою ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон в Брюсселі підтвердили, що вони обговорили новий угорсько-російський газовий контракт, і що Сімсон «пояснила роль комісії в оцінці таких контрактів відповідно до законів ЄС про безпеку постачань».

Також повідомлено, що Кадрі Сімсон «повторила добре відому позицію комісії, що ми вважаємо Україну важливою транзитною країною».

У роз’ясненні з Брюсселя, яке має Голос Америки, наголошено, що «назагал енергетична політика ЄС підтримує урізноманітнення джерел енергії, як інструменту для збільшення конкуренції та гарантування безпеки постачань».

«Для належного спостереження та оцінки безпеки постачань інформація про контракти на газопостачання має бути подана на розгляд уповноважених органів відповідних держав - членів ЄС і, якщо є потреба, також до комісії», - йдеться там.

З роз’яснення випливає, що Угорщина у цьому випадку повинна передати інформацію до Брюсселя з огляду на велику тривалість та значні обсяги передбачені у контракті з Росією.

«Відповідно до інформації якою ми володіємо даний контракт між Газпромом та MVM стосується обсягів, які перевищують 28% річного споживання Угорщини, і тому має бути поданий до угорського відповідного органу. А той орган повинен упродовж трьох місяців надати комісії свою оцінку даного контракту», - сказано в тексті.

Також там підкреслено, що «комісія може вимагати сам контракт, якщо є виправдані підстави вважати, що контракт може ставити під загрозу безпеку постачання до країни - члена, регіону, або ЄС».



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