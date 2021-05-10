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ЄС купує ще 1,8 млрд. доз вакцини Pfizer і не поновлює контракти з AstraZeneca

Європейський Союз вирішив не укладати нові контракти на закупівлю вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca після оголошення про закупівлю додаткових 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Т’єрі Бретон в інтерв’ю французькому радіо у неділю поскаржився, що затягування з постачаннями вакцини AstraZeneca призвели до повільного початку вакцинації у Європі.

«Ми не поновили наше замовлення, яке закінчується у червні. Побачимо, що буде далі», - сказав єврокомісар, не виключивши поновлення контракту у майбутньому.

Минулого місяця Євросоюз подав судовий позов на AstraZeneca, звинувативши компанію у порушенні контрактних зобов’язань.

Т’єрі Бретон також заявив, що проблеми з браком вакцин від коронавірусу вирішені, і що до кінця цього року ЄС матиме потужності для виробництва 3 мільярдів доз річно.

Вакцини від COVID-19 дозволені в ЄС

  1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech)
  2. Janssen (Johnson & Johnson)
  3. Moderna
  4. Vaxzevria (AstraZeneca)

Вакцини від COVID-19 дозволені в США

  1. Pfizer-BioNTech
  2. Moderna
  3. Janssen (Johnson & Johnson)

Те що виглядає як віддання переваги вакцині Pfizer, розробленій у Німеччині компанією BioNTech, відбувається також на тлі застережень про можливі рідкісні побічні наслідки вакцини AstraZeneca, яку розробили дослідники Оксфордського університету у Великій Британії.

Європейське агентство лікарських засобів назвало ризики дуже низькими і наголосило, що користь від щеплень набагато перевищує можливі загрози.

Але низка країн у Європі встановили обмеження, зокрема вікові, при використанні вакцини AstraZeneca, рекомендуючи її для людей старшого віку.

Зокрема британське агентство, яке відповідає за безпеку ліків, 8 травня поширило настанову, щоб вакцину AstraZeneca не використовували для щеплення людей віком до 40 років.

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що вакцину AstraZeneca у Європі будуть найближчим часом використовувати «бо це допоможе нам подолати кризу».

«Але стосовно майбутніх замовлень, щоб давати раду певним варіантам (вірусу), ми бачимо, що інші вакцини зараз більш ефективні», - сказав Макрон на конференції в Європейському парламенті 9 травня.

Європейські посадовці визнали, що додаткові обсяги Pfizer-BioNTech коштували більше, ніж раніше закуплені партії цієї вакцини.

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