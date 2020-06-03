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ЄС теж проти ідеї Трампа повернути Росію до G7

Жозеп Боррель, верховний представник із зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу на прес-конференції у Брюсселі 2 червня 2020 р.

Чільний посадовець Європейського Союзу, який відповідає за зовнішні відносини і безпеку, Жозеп Боррель, висловився проти намірів президента США Дональда Трампа повернути Росію до “Великої сімки” (G7).

Жозеп Боррель долучився до заяв Канади і Великої Британії, які нещодавно наголосили, що Москва повинна залишатися під санкціями за агресію проти України і за анексію української території.

Євросоюз не є офіційним членом “сімки”, але очільники керівних органів ЄС: президенти Європейської ради і Європейської комісії як гості регулярно беруть участь у самітах “Великої сімки”.

Зміна формату G7 не є прерогативою головуючого.
Жозеп Боррель

“G7 не може перетворитися на G8... допоки Росія не змінить свій курс. Досі цього не відбулося”, - сказав європейський посадовець у четвер 2 червня на прес-конференції у Брюсселі.

Боррель наголосив, що для міжнародної співпраці важливо мати “партнерів - однодумців”.

Представник Брюсселя, так само як Оттава і Лондон, зауважив, що хоча Сполучені Штати зараз головують у “Великій сімці”, і президент Трамп як господар саміту може запрошувати різних гостей, проте Білий дім не може змінювати формат організації без згоди усіх інших членів.

“Зміна формату G7 не є прерогативою головуючого”, - зауважив Жозеп Боррель.

Дональд Трамп у неділю назвав G7 “застарілою групою країн” і повторив, що її треба розширити з участю Росії
Дивіться також:

Британія і Канада проти повернення Росії до G7

Минулого тижня під час відеоконференції ЄС та Ради безпеки ООН Жозеп Боррель сказав, що нормалізація відносин з Росією прив’язана до припинення війни між Росією та Україною.

“Я повинен згадати Україну, де нелегальна анексія Росією Кримського півострова і невиконання зобов’язань відповідно до Мінська, я мушу сказати з жалем, призвели до великого розриву у відносинах Європейського Союзу та Росії”, - сказав Боррель Раді безпеки ООН.

Посадовець заявив, що “підтримка суверенітету і територіальної цілісності залишатимуться засадничими у відносинах між Європейським Союзом та східними партнерами. Принципи закріплені в Гельсінкі не можуть бути забуті, коли йдеться про роботу задля кращої співпраці, безпеки і згуртованість на європейському континенті”.

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Протести у США отримали відголосок у інших країнах світу. Відео

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