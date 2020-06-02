Британія і Канада проти повернення Росії до G7

Керівники Канади і Великої Британії висловилися проти повернення Росії до так званої “Великої сімки” (G7), що об'єднує провідні країни Заходу: США, Британію, Італію, Німеччину, Францію, Канаду і Японію.

Приводом для заперечень стали наміри американського президента Дональда Трампа запросити російського лідера Володимира Путіна на розширений саміт сімки у США у вересні.

Президент Трамп також назвав сімку "застарілим" об’єднанням і сказав, що добре було б розширити групу до десяти або одинадцяти країн включно з Росією.

Вона (Росія) залишається поза G7, бо продовжувала зневажати й демонстративно відкидати міжнародні правила та норми...

У Лондоні й Оттаві дали зрозуміти, що Трамп як господар зустрічі може запрошувати в гості, кого він вважає за потрібне, але наголосили, що виступають проти членства Росії в G7.

Росію була в групі з 1998 року, але після нападу на Україну 2014 року західні лідери запровадили проти Москви санкції і не запрошували президента Путіна до роботи організації.

“Росію виключили з G7 після того, як вона кілька років тому вторглася у Крим, і вона залишається поза G7, бо продовжувала зневажати й демонстративно відкидати міжнародні правила та норми, і вона буде залишатися за межами й далі”, - сказав на прес-конференції прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Речник британського прем’єр міністра Бориса Джонсона сказав: “Ми поглянемо на подробиці пропозицій США. Зазвичай країна, яка головує в організації, запрошує на зібрання інших керівників у якості гостей саміту”.

Але у Лондоні виявили готовність накласти вето на будь-яку пропозицію, яка дозволяла б відновлення участі Росії в організації.

“Росію усунули з групи країн G7 після того, як вона анексувала Крим, і ми ще не бачили свідчень змін її поведінки, які б виправдовували її повернення… Ми не підтримуємо відновлення її у якості члена групи”, - сказав британський речник.

"Застаріла група"

Сполучені Штати цього року головують в G7, і президент Дональд Трамп, оголосивши перенесення саміту через пандемію COVID-19, висловився за проведення зустрічі у вересні.

Він також сказав, що запросить керівників Австралії, Росії, Південної Кореї та Індії.

Дональд Трамп неодноразово виявляв бажання залучати Москву до міжнародних зустрічей.

2018 року Трамп сказав, що на його думку повернення Росії до G7 було б “здобутком”.

Минулими вихідними Трамп назвав G7 “застарілою групою країн” і повторив, що її треба розширити з участю Росії.

Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон у вівторок прийняв запрошення президента Трампа у телефонній розмові двох лідерів.

Агентство Reuters зауважує, що “Моррісон - один з небагатьох світових лідерів, які відвідали Вашингтон з державними візитами під час президентства Трампа і обидва керівники відкрито дали зрозуміти про взаємну приязнь”.

“Моррісон, на відміну від деяких європейських лідерів уникав публічної критики політики Трампа і активно долучився до жорсткої позиції США стосовно Китаю”, - пише Reuters.

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