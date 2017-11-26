У ЄС розкритикували Росію за закон про ЗМІ – «іноземних агентів»

Європейський союз критикує ухвалення в Росії закону, який дає змогу владі цієї країни зараховувати ЗМІ, що отримують фінансування з-за кордону, до так званих «іноземних агентів» і запроваджувати проти них санкції.

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич 26 листопада заявила, що «законодавство суперечить зобов’язанням Росії у сфері прав людини». Коціянчич назвала новий російський закон «подальшою загрозою вільним і незалежним ЗМІ й доступу до інформації» та «ще однією спробою зменшити простір для незалежних голосів у Росії».

Джон Ленсінґ, виконавчий директор американської Ради керуючих з питань мовлення (BBG), у суботній заяві сказав, що «Радіо Свобода, Голос Америки та інші американські ЗМІ, які працюють для міжнародної аудиторії, як і раніше віддані нашій місії, зафіксованої законодавством США - здійснення точного, об'єктивного і всебічного журналістського висвітлення та надання іншого змісту для нашої глобальної аудиторії, в тому числі - в Російській Федерації»

«Ми будемо ретельно вивчати всі повідомлення, які можуть надійти з боку російської влади відносно нашої діяльності. Ми не станемо гадати щодо можливих наслідків російських кроків для нашої журналістської діяльності». Разом з тим, підкреслив він, «визначення цих кроків у якості відповіді на дії США було б серйозним спотворенням реальності».

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів». Закон, розміщений на офіційному порталі правової інформації, вступив у силу. Тепер ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані «іноземними агентами». Депутати Держдуми одноголосно схвалили законопроект 15 листопада, через тиждень він був ухвалений Радою федерації.

Рішення про обмеження роботи іноземних ЗМІ з'явилося після того, як фінансований урядом Росії телеканал RT повідомив про те, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого відділення в США як «іноземного агента». Міністерство юстиції США оприлюднило дані про реєстрацію RT.

Не чекаючи остаточного схвалення закону, російське Міністерство юстиції направило п'ятьом засобам інформації - Радіо Свобода, «Голосу Америки», каналу «Теперішній час», проектам «Idel.Реаліі» і «Кавказ. Реалії» - повідомлення про те, що «оскільки в діяльності даних ЗМІ є ознаки виконання функцій іноземного агента, то на них можуть бути поширені обмеження, передбачені російським законодавством».

У Вашингтоні неодноразово підкреслювали, що закон про «іноземних агентів» в США значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації.

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