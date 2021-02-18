Москва відкидає вимогу Європейського суду з прав людини про негайне звільнення Навального

Російський уряд заявив, що не виконуватиме вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про негайне звільнення російського опозиційного діяча Олексія Навального.

ЄСПЛ вдався до надзвичайного кроку, заявивши про загрозу для життя Навального, який у серпні 2020 року зазнав у Росії отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Президент Росії Володимир Путін раніше визнав, що російські спецслужби могли стежити за опозиціонером, але відкинув заяви західних урядів і висновки журналістських розслідувань, які вказують на причетність державних структур до спроб убити 44-річного опозиціонера.

Олексія Навального заарештували в московському аеропорту 18 січня 2021 року, коли він повернувся після багатомісячного лікування в Німеччині, а 2 лютого російський суд ув’язнив його на понад три роки за порушення попереднього умовного в’язничного терміну у справі, яку Навальний називає політично вмотивованою.

Російський міністр юстиції назвав рішення ЄСПЛ «незаконним» і поскаржився на те, що він назвав втручанням у російську систему судочинства.

Речниця міністерства закордонних справ Росії заявила, що у Кремлі це розглядають «як ще один складник кампанії тиску на нашу країну, як втручання у внутрішні справи».

Москва зобов’язана підкорятися рішенням Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, оскільки це передбачено умовами членства Росії в Раді Європи - організації, куди входять 47 країн континенту включно з 27 державами ЄС.

Але російська влада, наполягаючи, що дотримується принципів захисту прав людини, також стверджує, що має право не виконувати деякі рішення міжнародних угод, установ та судів.

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