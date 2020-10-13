ЄС знову критикує Туреччину за «провокативні» пошуки нафти й газу у Середземному морі

Туреччина викликала нову гостру критику з боку Європейського Союзу за відновлення геологорозвідувальних робіт у східній частині Середземного моря, де тривають територіальні суперечки Туреччини з Грецією і Кіпром.

Анкара офіційно повідомила, що судно "Оруч Реіс" з кораблями супроводу упродовж десяти днів, починаючи з понеділка 12 жовтня, проводитиме сейсмічну розвідку морських покладів газу і нафти.

Анкара повинна припинити вдаватися то до зменшення напруженості, то до провокацій.

Попередня турецька геологорозвідувальна експедиція у серпні викликала гостру негативну реакцію Греції, Кіпру, а також осуд інших європейських країн.

У вересні "Оруч Реіс" припиняв експедицію на тлі намагань ЄС знайти дипломатичні способи виходу із ситуації.

Тепер поновлення турецьких геологорозвідувальних робіт викликало осуд Німеччини.

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас у вівторок 13 жовтня назвав дії Туреччини провокативними і додав, що його країна солідарна з партнерами в ЄС: Грецією та Кіпром.

«Анкара повинна припинити вдаватися то до зменшення напруженості, то до провокацій, якщо уряд зацікавлений у переговорах, як він це неодноразово стверджував», - сказав міністр у Берліні перед відльотом до Греції та Кіпру.

Він закликав Туреччину бути відкритою до переговорів і не проводити геологорозвідувальні роботи у районах, за якій точаться особливо гострі суперечки.

Греція та Кіпр поновили свої заклики, щоб ЄС наклав санкцій на Туреччину, аби мусити її до поступливості.

За жорсткіші дії Євросоюзу щодо Туреччини раніше неодноразово висловлювався також президент Франції Еммануель Макрон.

«Я можу вам сказати, що турки звертатимуть увагу і поважатимуть лише це», - казав французький президент під час минулого спалаху напруженості у серпні.

Франція також критикувала дії турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана в Сирії та в Лівії.

Туреччина входить до НАТО, але її намагання вступити до Європейського Союзу фактично заблоковані.

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