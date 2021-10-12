Керівники ЄС у Києві підтверджують підтримку України

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, і Шарль Мішель, президент Європейської ради, очолюють делегацію Європейського Союзу на зустрічах з українськими керівниками у Києві 12 жовтня.

Цей двадцять третій саміт Україна-ЄС зосереджується на вирішенні поточних питань, але від нього не очікують просування у стратегічних прагненнях України приєднатися до Європейського Союзу.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС виявити конкретну підтримку європейських прагнень України замість звичних заяв Брюсселя про право України на вступ у разі виконання передумов.

З 2017 року між Україною та Євросоюзом діє угода про асоціацію та зону вільної торгівлі, наслідком якої стало значне зростання економічних зв’язків.

ЄС заявляє про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, і 11 жовтня Брюссель оголосив, що збільшив до 185 кількість осіб (також 48 юридичних осіб), які підпадають під європейські санкції пов’язані з нелегальною анексією Криму.

Ми у подробицях обговоримо з Україною… що можна зробити, щоб справді збільшити можливість постачання газу з країн ЄС в Україну.

Важливою темою розмов у Києві буде газопостачання на тлі скарг України, що Росія, як виглядає, навмисно обмежує транспортування природного газу через українську газотранспортну систему на тлі різкого зростання міжнародних цін на енергію.

1 жовтня Росія припинила транспортування через Україну газу до Угорщини, почавши, натомість використовувати газопровід Турецький потік через Балкани.

Російсько-Угорська домовленість означає не лише втрату фінансових надходжень Україні за транзит, але й втрату можливості для України купувати російський газ з Європи.

«Ми у подробицях обговоримо з Україною… що можна зробити, щоб справді збільшити можливість постачання газу з країн ЄС в Україну, якщо зараз чи у майбутньому виникатиме нестача», - цитує офіційного європейського представника агентство Reuters, стосовно так званого реверсного використання українських газопроводів.

У Києві передбачають підписання давно очікуваної Угоди про спільний цивільний авіаційний простір.

ЄС також пропонує набір заходів на 6,5 мільярда євро ($7,5 млрд.) для заохочення інвестицій в Україну.

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