ЄС планує свідоцтва про щеплення або про тест на COVID-19 для подорожування влітку

Європейський Союз працює над запровадженням свідоцтв про щеплення від коронавірусу, або про відсутність вірусу, які мали б дозволити громадянам ЄС подорожувати континентом цього літа.

Свідоцтва дозволяли б вільно перетинати кордони між країнами Євросоюзу вакцинованим, або тим, у кого аналізи підтверджують відсутність коронавірусу, а також людям, які одужали після COVID-19.

Представники ЄС кажуть, що радяться також зі Сполученими Штатами і зі Світовою організацією охорони здоров’я тощо про можливе використання таких свідоцтв на ширшому міжнародному рівні.

Треба, аби вони були у смартфонах, вони повинні взаємодіяти, щоб їх можна було перевіряти.

Тим часом у Європейському парламенті наголошують, що такі свідоцтва не повинні бути обов’язковими для всіх, і також депутати закликали гарантувати європейцям швидкі й безкоштовні медичні перевірки.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, з 10 травня почала двотижневе випробування системи таких свідоцтв у кількох країнах.

У Європі сподіваються, що система дозволить відродити туристичну індустрію, яка зазнала удару внаслідок карантинних обмежень на подорожування.

«Це пріоритет для наших громадян, тому я вірю, що ми зробимо це до літа», - сказав віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

Країнам ЄС необхідно узгодити однакові вимоги, наприклад, щодо правил карантину в окремих країнах, стандартів тестів і форм медичних довідок тощо.

«Щоб свідоцтва діяли, треба, аби вони були у смартфонах, вони повинні взаємодіяти, щоб їх можна було перевіряти. Отже це досить значна робота на загальноєвропейському рівні», - сказав Шефчович.

Посадовці Євросоюзу планують, що до кінця цього літа понад 70% дорослих мешканців ЄС будуть вакциновані.

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