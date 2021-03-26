ЄС і США проголошують повернення партнерства для захисту спільних цінностей

Участь президента Сполучених Штатів Джо Байдена у віртуальній зустрічі керівників країн Європейського Союзу стала нагодою для заяв про відновлення партнерських відносин між ЄС та США.

Вперше за 11 років керівники Євросоюзу знову запросили американського президента брати участь у нараді лідерів двадцяти семи країн організації 25 березня.

Діючи разом - пліч-о-пліч, ми зможемо показати, що демократії найкраще здатні захищати громадян, гідність та забезпечувати добробут.

Джо Байдену не довелося для цього летіти у Європу, як це було у випадку Барака Обами, оскільки через пандемію коронавірусу більшість переговорів лідерів ЄС відбуваються дистанційно з допомогою відеозв’язку.

«Він наголосив, що міцний Європейський Союз - це те, що відповідає інтересам США, вказавши на спільні демократичні цінності і на найбільше у світі торговельне й інвестиційне партнерство», - сказано в оприлюдненому Білим домом викладі виступу президента Байдена перед європейськими партнерами.

Американський президент закликав до співпраці Америки і Європи у вирішенні нагальних світових проблем та окремо вказав на спільні інтереси у зовнішній політиці «стосовно Китаю та Росії».

Європейські лідери сподіваються кардинально іншої політики Вашингтона щодо ЄС у порівнянні з роками президентства Дональда Трампа, який називав Євросоюз «супротивником».

«Після виборів ми про вас багато говорили. Тепер ми раді розмовляти безпосередньо з вами. Америка повернулася. І ми раді, що ви повернулися», - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, вітаючи американського гостя.

Європейський посадовець вказав, що США та ЄС постали перед зростаючою міжнародною загрозою авторитарних режимів, які «зловживають, або перекручують правила, використовують нові засоби (дезінформацію, кібер та гібридні загрози), щоб нападати на демократію всередині і назовні».

«Ті нові режими загрожують демократії, правам людини і порядку базованому на правилах принаймні настільки ж, як це робили режими часів Холодної війни», - сказав Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, закликала до співпраці у вакцинації, вказавши, що «ЄС та США є провідними виробниками вакцин» у світі.

Вашингтон і Брюссель ще раніше заявили, що прагнуть перезавантаження торговельних відносин, зокрема домовившись цього місяця призупинити мита запроваджені через давню суперечку щодо субсидій авіабудівним компаніям Боїнґ у США та Аеробус у Європі.

У викладі виступу президента Байдена, який оприлюднив Білий дім, не згадано про одну з великих розбіжностей між США та Німеччиною - найбільшою країною ЄС - стосовно трубопроводу «Північний Потік-2», який перебуває на останніх стадіях будівництва, і спрямований на постачання російського газу у Європу в обхід України та Польщі.

Американський державний секретар Ентоні Блінкен, який кілька днів тому зустрічався з європейськими лідерами у Брюсселі, повторював, що президент Байден, як і його попередник президент Трамп, вважає новий газопровід шкідливим, а також що законодавство США передбачає санкції щодо тих, хто допомагає добудовувати газогін.

Дивіться також: Джордж Кент: про пріоритети співпраці між США та Україною, та дзвінок Байдена та Зеленського. Інтерв’ю