Блінкен: розбіжності щодо «Північного потоку-2» не вплинуть на партнерство США та Німеччини

Німеччина є одним із найближчих союзників та партнерів США у світі, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв‘ю агентству Euronews. Він підкреслив, що різниця в підході Німеччини та США до газотранзитного проекту «Північний потік-2» існує, але висловив впевненість, що це не зашкодить двостороннім відносинам.

«Той факт, що ми маємо розбіжності щодо «Північного потоку-2» - а це реальність - не впливає і не вплине на наше загальне партнерство та відносини».

Він становить виклики для України, Польщі та інших країн, про які ми дбаємо

Держсекретар США ще раз засвідчив позицію президента США Джо Байдена стосовно того, що газпромівський проект є «поганим для Європи, для нас та для Альянсу».

«Він шкодить базовим принципам ЄС в сфері енергобезпеки та енергонезалежності, гадаю він становить виклики для України, Польщі та інших країн, про які ми дбаємо», - заявив Блінкен.

Блінкен цього тижня провів візит до Брюсселя, де головний дипломат США взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, зустрівся з посадовцями ЄС та низки європейських країн. В ході візиту Блінкені неодноразово опозицію США щодо російського газотранзитного проекту.

Зокрема, Блінкен заявив про занепокоєність США стосовно проекту «Північний потік-2» під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом.

В інтерв‘ю Euronews дипломат також нагадав про те, що «в Сполучених Штатах існує закон, який вимагає запроваджувати санкції проти компаній, які істотно допомагають у будівництві цього трубопроводу».

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