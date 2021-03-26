Блінкен: розбіжності щодо «Північного потоку-2» не вплинуть на партнерство США та Німеччини

Німеччина є одним із найближчих союзників та партнерів США у світі, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв‘ю агентству Euronews. Він підкреслив, що різниця в підході Німеччини та США до газотранзитного проекту «Північний потік-2» існує, але висловив впевненість, що це не зашкодить двостороннім відносинам.
«Той факт, що ми маємо розбіжності щодо «Північного потоку-2» - а це реальність - не впливає і не вплине на наше загальне партнерство та відносини».
Він становить виклики для України, Польщі та інших країн, про які ми дбаємоБлінкен про «Північний потік-2»
Держсекретар США ще раз засвідчив позицію президента США Джо Байдена стосовно того, що газпромівський проект є «поганим для Європи, для нас та для Альянсу».
«Він шкодить базовим принципам ЄС в сфері енергобезпеки та енергонезалежності, гадаю він становить виклики для України, Польщі та інших країн, про які ми дбаємо», - заявив Блінкен.
Блінкен цього тижня провів візит до Брюсселя, де головний дипломат США взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, зустрівся з посадовцями ЄС та низки європейських країн. В ході візиту Блінкені неодноразово опозицію США щодо російського газотранзитного проекту.
Зокрема, Блінкен заявив про занепокоєність США стосовно проекту «Північний потік-2» під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом.
В інтерв‘ю Euronews дипломат також нагадав про те, що «в Сполучених Штатах існує закон, який вимагає запроваджувати санкції проти компаній, які істотно допомагають у будівництві цього трубопроводу».
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