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Блінкен: розбіжності щодо «Північного потоку-2» не вплинуть на партнерство США та Німеччини

Німеччина є одним із найближчих союзників та партнерів США у світі, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв‘ю агентству Euronews. Він підкреслив, що різниця в підході Німеччини та США до газотранзитного проекту «Північний потік-2» існує, але висловив впевненість, що це не зашкодить двостороннім відносинам.

«Той факт, що ми маємо розбіжності щодо «Північного потоку-2» - а це реальність - не впливає і не вплине на наше загальне партнерство та відносини».

Він становить виклики для України, Польщі та інших країн, про які ми дбаємо
Блінкен про «Північний потік-2»

Держсекретар США ще раз засвідчив позицію президента США Джо Байдена стосовно того, що газпромівський проект є «поганим для Європи, для нас та для Альянсу».

«Він шкодить базовим принципам ЄС в сфері енергобезпеки та енергонезалежності, гадаю він становить виклики для України, Польщі та інших країн, про які ми дбаємо», - заявив Блінкен.

Блінкен цього тижня провів візит до Брюсселя, де головний дипломат США взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, зустрівся з посадовцями ЄС та низки європейських країн. В ході візиту Блінкені неодноразово опозицію США щодо російського газотранзитного проекту.

Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео
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Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео

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Зокрема, Блінкен заявив про занепокоєність США стосовно проекту «Північний потік-2» під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом.

В інтерв‘ю Euronews дипломат також нагадав про те, що «в Сполучених Штатах існує закон, який вимагає запроваджувати санкції проти компаній, які істотно допомагають у будівництві цього трубопроводу».

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Джордж Кент: про пріоритети співпраці між США та Україною, та дзвінок Байдена та Зеленського. Інтерв’ю
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Джордж Кент: про пріоритети співпраці між США та Україною, та дзвінок Байдена та Зеленського. Інтерв’ю

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