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У Європі вересневі показники COVID-19 перевищують дані березневого піку

Рекордно високу кількість нових заражень коронавірусом зареєстрували у Чеській республіці - 2000 за один день.

Уряди низки європейських країн оголошують регіональні карантини і вдаються до інших заходів, щоб стримати поширення коронавірусу, яке набрало темпів у вересні.

Загалом у світі кількість підтверджених заражень наблизилася до показника 30 мільйонів, а Ізраїль став першою країною, де у п’ятницю 18 вересня оголосили повторний карантин на усій території.

Кількість випадків у вересні повинна бути сигналом тривоги для усіх.
Ганс Клюґе, європейський директор ВООЗ

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюґе сказав у четвер, що за останні два тижні у семи країнах континенту кількісті випадків COVID-19 подвоїлася.

«Хоча ці цифри показують ширше тестування, турбує те, що вони також виявили збільшення заражень повсюди в регіоні», - додав посадовець.

Найбільше вірус зараз виявляють серед молодих європейців віком 25-49 років.

Ганс Клюґе сказав, що статистика підтверджує дієвість карантину, якого у Європі дотримувалися у весняні місяці.

«Навесні і на початку літа ми могли бачити вплив карантину. Наші зусилля, наші пожертви дали результат. У червні кількість падала до найнижчого рівня. Але кількість випадків у вересні повинна бути сигналом тривоги для усіх нас», - сказав європейський директор ВООЗ на прес-конференції у Копенгагені.

Обмеження

У п’ятницю у Франції, Іспанії, Нідерландах те деяких інших країнах Європи очікували оголошення нових карантинних обмежень.

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Іспанський уряд заявив про велику кількість пацієнтів з COVID-19 у лікарнях столиці Мадрида.

У Франції зафіксували великі осередки поширення коронавірусу у низці великих міст зокрема у Ліоні та Ніцці.

Британський міністр охорони здоров’я натякнув на можливість запровадження повторного карантину в країні на тлі даних про подвоєння за останні вісім днів кількості пацієнтів з коронавірусом у лікарнях.

Міністр Метт Генкок сказав, що уряд готовий робити усе необхідне, але загальний карантин назвав крайнім кроком.

Регіональні карантини у Великій Британії зараз охоплюють приблизно 10 мільйонів людей.

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