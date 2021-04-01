Європа намагається протидіяти новій зростаючій хвилі COVID-19

Багато країн Європи вимушено запроваджують нові обмеження, або продовжують дію вже існуючих, щоб дати раду новій хвилі пандемії коронавірусу.

Одним з винятків є Велика Британія, де кількість виявлених заражень та смертність з COVID-19 знижується, і уряд поступово знімає обмеження, відновивши у березні навчання в школах і готуючись цього місяця знову дозволити часткову роботу закладів харчування та відпочинку, а також ширшої категорії крамниць.

При цьому Британія намагається вберегтися від загрози завезення інфекції, особливо нових штамів коронавірусу з інших країн і тому забороняє подорожувати за кордон без крайньої потреби, та вимагає перевірок та ізоляції приїжджих.

Британія значно випереджає країни ЄС у вакцинації, і національна служба статистики повідомила, що приблизно у крові 50% британців є антитіла, які можуть захищати від коронавірусу.

Але для більшості країн європейського континенту Великодні свята 3-5 квітня будуть позначені обмеженнями у зв’язку зі зростанням кількості заражень.

Україна - одна з країн Європи, де кількість виявлених заражень повернулася до пікових показників минулого року і далі зростає разом з показником кількості померлих з коронавірусом.

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про нові обмеження в українській столиці принаймні до 16 квітня, заявивши, що «інакше будуть сотні смертей щодня».

З 5 квітня Києві закривають школи і дитсадки, у громадський транспорт впускатимуть лише працівників критичної інфраструктури зі спеціальними перепустками, закривають продуктові базари, а заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон 30 березня оголосив, що з 3 квітня в країні на місяць припиняють навчання у школах, людям пропонують по можливості працювати з дому і без поважних причин не подорожувати більш ніж на 10 кілометрів від помешкань.

Франція також оголосила мобілізацію медичних працівників: студентів медичних закладів, військових медиків і лікарів та медичних добровольців на пенсії, щоб збільшити обслуговування реанімаційних відділень у лікарнях.

Макрон наголосив на важливості пришвидшення вакцинації назвавши ситуацію «перегонами між щепленнями і новими інфекціями».

Німеччина

Голова німецького уряду Анґела Меркель відмовилася від намірів запровадити жорсткіший карантинні обмеження на час Великодніх свят, але дія вже чинних обмежень продовжена до 18 квітня.

Причиною таких кроків є різке зростання інфекцій новим штамом вірусу B.1.1.7, який зараз переважає в Німеччині.

«Надалі дуже важливо, щоб люди уникали контактування, - стверджує Берлін і нагадує, - уникати приватних поїздок та візитів, якщо немає необхідності».

Німецьким працедавцям кажуть «створити працівникам можливість працювати з дому».

У крамницях і в громадському транспорті в Німеччині вимагають не будь-якого покриття обличчя, а одягати спеціальні медичні маски, або респіратори.

«Причиною таких кроків є різке зростання інфекцій новим штамом вірусу B.1.1.7, який зараз переважає в Німеччині», - пояснює свої дії німецький уряд.

Від початку квітня усі люди, які приїжджають до Німеччини, зобов’язані подати підтвердження, що аналізи перед подорожуванням не виявили у них інфекції.

Від тих, хто прибуває з частин світу, які Німеччина зарахувала до «регіонів ризику», вимагатимуть також додаткових аналізів упродовж перших двох діб в країні.

Італія

Італія на час Великодніх свят запроваджує жорсткий карантин, і в більшій частині країни включно зі столицею Римом вже припинили роботу крамниць, ресторанів, а діти не ходять до шкіл.

Італійцям пропонують не виходити з помешкань, окрім якщо це потрібно для роботи, чи з інших важливих причин.

До 6 квітня в Італії діє вимога п'ятиденного карантину для прибулих з інших країн, включно з державами ЄС.

Надії на літо

Греція - одна з європейських країн, економіка яких дуже залежить від туризму, оголосила про наміри відкрити свої кордони для іноземних відвідувачів, які матимуть підтвердження про щеплення, або довідку про негативні показники аналізів на коронавірус.

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