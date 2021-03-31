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COVID-19 став третьою провідною причиною смертей у США у 2020-му році - урядова заява

На фото: паркан кладовища Green-Wood у Брукліні, Нью-Йорк прикрашений згадками про померлих від COVID-19

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США повідомили в середу, що COVID-19 став третьою провідною причиною смертей у країні протягом минулого року. Хвороба призвела до зростання загального рівня смертності у країні на 16% порівняно з попереднім роком.

Під час брифінгу групи реагування на COVID-19 Білого дому директор CDC Валенськи заявила журналістам, що минулого року пандемія поступилась лише хворобам серця та раку, призвівши до близько 378 000 смертей або 11% усіх смертей в країні минулого року.

Валенськи зазначила, що смертність від COVID-19 була найвищою серед латиноамериканців, а смертність серед етнічних та расових меншин була більш ніж удвічі більшою за рівень смертності неіспаномовних білих людей.

На свята Центри з контролю та профілактики захворювань закликають американців святкувати зі знайомими людьми "віртуально, або зберігаючи дистанцію у 6 футів", та наголошують на важливості носіння масок, що щільно прилягають до обличчя.

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