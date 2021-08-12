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Європа остерігається нової хвилі біженців з Афганістану

Біженці в Кабулі, які втікають з районів Афганістану, де активізувалися бойові дії з Талібаном 11 серпня 2021 р.

На тлі наступу сил Талібану в Афганістані і повідомлень про поразки підтримуваного Заходом афганського уряду європейські країни готуються до ймовірного збільшення хвилі афганських біженців.

Становище з безпекою змінюється так швидко, що ми не можемо бути певними...
Німецький міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила у середу, що відповідальність за майбутнє Афганістану повністю лежить на плечах афганського уряду, в той час як США та інші країни НАТО до 31 серпня мають майже повністю вивести війська з країни.

“Ми за 20 років витратити понад трильйон доларів. Ми озброїли і навчили понад 300 000 афганських військових. Чисельно вони переважають Талібан. Вони повинні воювати”, - сказав у вівторок журналістам президент Джо Байден, коментуючи відступ афганських урядових сил.

У Європі побоюються, що новий спалах війни в Афганістані загрожує повторенням кризи 2015 року, коли внаслідок війни в Сирії понад мільйон біженців з тієї країни, а також з Іраку та інших подалися до Європейського Союзу.

Зараз лунають застереження, що європейські уряди вчергове розходяться в тому, як давати раду потенційній кризі.

Великобританія каже, що приймає до себе афганських перекладачів, які співпрацювали з британським військовим контингентом, а також афганських журналістів з родинами, яким в Афганістані загрожує Талібан.

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив 12 серпня, що його уряд видав 2 500 віз для тих афганців з родинами, які співпрацювали із очолюваним НАТО військовим контингентом, більшу частину якого складали підрозділи США.

Подібні кроки оголосила й інші країни, зокрема Данія, яка готова надати притулок афганцям, які працювали для данських військових, або були працевлаштовані в її посольстві в Афганістані.

Розбіжності між урядами виявилися стосовно того, чи депортувати тих осіб, зокрема афганців, які самочинно дістаються Європи, і яких можуть вважати мігрантами, а не біженцями.

Прапор афганських талібів, вивішений в одному з населених пунктів поблизу афгано-пакистанського кордону
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Минулого тижня шість країн ЄС підписали заяву, в якій зобов’язувалися і далі депортувати мігрантів попри активізацію бойових дій в Афганістані.

Але Нідерланди та Німеччина 11 серпня змінили свою позицію, заявивши що не будуть депортувати афганців.

Агентство Reuters повідомляє, що станом на 12 серпня Австрія заявляла, що дотримуватиметься принципів підписаної заяви, а Данія та Бельгія відмовлялися коментувати ситуацію.

Греція, яка є транзитною територією для багатьох біженців та мігрантів з Азії до решти країни ЄС, заявила, що неузгоджена позиція європейських урядів буде “хибним сигналом”.

“Це призведе до того, що більше людей намагатимуться полишити домівки і подадуться до Європейського Союзу”, - сказав Reuters грецький міністр з питань міграції Нотіс Мітарачі.

Німецький міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер заявив, що країни, які керуються принципом верховенства закону, мусять гарантувати, що депортовані особи не опиняються під загрозою.

“Становище з безпекою змінюється так швидко, що ми не можемо бути певними щодо такої гарантії”, - сказав міністр.

Грецький урядовець сказав, що ЄС має надати більшу допомогу Туреччині, щоб та країна могла краще давати раду людям, які прибувають з Афганістану.

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