«Наближення ще одного шторму» - ВООЗ у Європі про поширення штаму Омікрон

Європейські уряди запроваджують нові карантинні обмеження і пришвидшують вакцинацію підсилюючими дозами на тлі застережень про нову хвилю COVID-19 спричинену штамом коронавірусу Омікрон.

Ми можемо бачити наближення ще одного шторму.

В багатьох країнах Європи, а також у США Омікрон вже становить переважну більшість нових заражень, а в Україні минулого тижня підтвердили перший виявлений випадок.

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюґе заявив 21 грудня, що різке збільшення кількості хворих буде важким тягарем для систем охорони здоров’я, які і зараз завантажені.

«Ми можемо бачити наближення ще одного шторму. Впродовж тижнів Омікрон пануватиме у ще більшій кількості країн регіону», - заявив посадовець, вказавши, що цей штам вже переважає у Великій Британії, Данії і Португалії.

Клюґе сказав, що на цей час 89% випадків з Омікроном у Європі супроводжуються типовими для COVID-19 симптомами: кашлем, болем у горлі і підвищеною температурою тіла.

Але він зауважив, що «сама лише кількість нових випадків COVID-19 може призвести до збільшення числа пацієнтів у лікарнях і проблем для систем охорони здоров’я та інших служб життєзабезпечення».

«Підсилюючі щеплення - це один з найважливіших способів захисту від Омікрону», - сказав Ганс Клюґе.

Європа знову закривається

Нідерланди стали першою країною Європи, де минулого тижня запровадили суворий карантин, закривши непродуктові крамниці та розважальні заклади, а інші європейські уряди також оголошують нові обмеження.

У Великій Британії уряд ще минулого тижня закликав працювати з дому усіх, у кого є така можливість.

Франція та Німеччина заборонили в'їзд туристам з Великої Британії, заявивши, що впускатимуть лише людей, які мають серйозні причини для подорожування.

Португалія, а також німецький уряд заявили, що після Різдва там почнуть діяти обмеження на зібрання людей.

В Німеччині з 28 грудня закриють нічні клуби, а футбольні матчі відбуватимуться на стадіонах без глядачів.

Португальські нічні клуби закриють з 26 грудня, і людей там зобов’язують працювати з дому принаймні до 9 січня.

Фінляндія оголосила вимогу, щоб, починаючи з 24 грудня бари й ресторани там припиняли роботу о 22:00, а після 28 грудня їх закриватимуть о 18:00.

Майже всі країни Європи вимагають від людей, які виїжджають, показувати результати аналізів, які підтверджували б відсутність коронавірусу.

Дивіться також: У США тривають прем`єрні покази історичної стрічки Ярослава Попова «Оберіг нації». Відео