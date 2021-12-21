ВООЗ закликає скасувати або відкласти різдвяні святкування, щоб вберегтися від Омікрону

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреєсус закликав до обережності з огляду на надзвичайно швидке поширення коронавірусного штаму Омікрон і запропонував «скасувати, або відкласти» святкові зібрання на зимові свята.

Тедрос Аданом Ґебреєсус також припустив, що пандемія могла би закінчитися 2022 року, якби принаймні 70% людей в усіх країнах до середини наступного року зробили щеплення від коронавірусу.

Краще зараз скасувати і відсвяткувати пізніше, ніж святкувати зараз, а потім горювати.

Тепер представники ВООЗ звертають особливу увагу на те, що штам Омікрон виявляє здатність перемагати імунітет навіть вакцинованих людей, або тих які раніше перехворіли на COVID-19.

«Теперішні дані підтверджують, що Омікрон поширюється значно швидше ніж штам Дельта», - сказав директор ВООЗ журналістам у Женеві.

Застереження лунають на тлі повідомлень, що штам Омікрон став панівним у низці країн, зокрема у США його виявляють у 70% нових заражень.

США та багато інших країн вже оголосили рекомендації для своїх громадян обмежити подорожування, а деякі наклали заборони на перетин кордонів для іноземців.

А Нідерланди запровадили у себе суворий карантин на час різдвяних свят.

Мер Лондона оголосив скасування новорічних святкувань, які зазвичай збирали багатотисячні натовпи на Трафальгарській площі в центрі міста.

Британський уряд та уряди інших країн покладають велику надію на додаткове щеплення населення підсилюючою третьою дозою вакцин від коронавірусу.

Статистика, а також, наприклад, нещодавно оголошені дані фармацевтичної компанії Модерна дають підстави припускати, що додаткове щеплення значно підвищує захист людей.

Директор ВООЗ наголосив, що попри бажання людей збиратися разом на свята він радить скасувати, або відкласти людні заходи.

«Краще зараз скасувати і відсвяткувати пізніше, ніж святкувати зараз, а потім горювати», - радить Тедрос Аданом Ґебреєсус.

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумая Свамінатан закликала з обережністю розглядати припущення, що Омікрон призводить до легкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими штамами.

«Оскільки кількість заражених зростає, усі системи охорони здоров’я опиняться під тиском», - застерегла вона.

Інші науковці зокрема дослідники Імперського коледжу Лондона раніше також оголосили такі застереження, заявивши, що загроза повторного зараження Омікроном у понад 5 разів вища.

Британські науковці як і ВООЗ кажуть, що вони не вважають перебіг хвороб спричинених Омікроном легшими, ніж захворювання викликані штамом Дельта.

На прес-конференції ВООЗ знову пролунав заклик до Китаю, щоб та країна, де 2019 року вперше були виявлені вогнища епідемії коронавірусу, надала більше даних про походження хвороби для розробка кращих заходів боротьби з пандеміями у майбутньому.

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