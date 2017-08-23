Президент Франції Макрон, порівнявшись у рейтингах з Трампом, їде до Східної Європи

Президент Франції Еммануель Макрон у середу розпочинає триденне турне Cхідною Європою, з якою офіційний Париж часто мав непрості взаємини.

Макрон з одного боку хоче переконати європейців, що дбає не лише про партнерство з “локомотивом” Євросоюзу - Німеччиною і довести щирість гасел про єдність Європи, а також виконати виборчу обіцянку про захист ринку робочої сили Франції від дешевших працівників зі сходу.

Разом з повідомленнями про східне турне Макрона з’явилися нові ознаки падіння рівня підтримки французького президента.

Результати останнього дослідження Harris Poll показують, що лише 37% французів схвалюють його роботу на посаді. Після обрання у травні цей показник становив 57%.

Одним з успішних кроків у зовнішній політиці Еммануеля Макрона називають налагодження стосунків з президентом США Дональдом Трампом.

Американський керівник брав участь у бучних святкуваннях Дня Бастилії у Парижі в липні.

Але за 100 днів президентства Макрона його популярність упала швидше, ніж багатьох його попередників.

Опитування Ifor раніше цього місяця зафіксувало, що лише 36% французів задоволені діяльністю президента.

Французька газета Le Figaro, яка замовляла опитування, написала, що Франція “розлюблює” Макрона.

Рівень підтримки президента Дональда Трампа у серпні, за даними Gallup, у серпні становив 37%.

"Дірки" у маршруті

Макрон у Відні зустрічатиметься з керівниками Австрії, Чехії і Словаччини, а також відвідає Румунію та Болгарію.

Європейські коментатори зауважують, що у маршруті французького керівника немає найбільшої країни на сході ЄС - Польщі, а також Угорщини.

Ще під час виборчої кампанії Еммануель Макрон застеріг Варшаву, що члени ЄС повинні поважати цінності організації.

Він наголосив новим членам Євросоюзу, що “Європа - не супермаркет”, в якому відвідувачі можуть вибирати лише те, що їм заманеться.

Брюссель критикує уряди Польщі та Угорщини за те, що у ЄС розглядають як намагання політиків централізувати владні повноваження і “не ліберальну політику”.

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