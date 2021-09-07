Держсекретар США прокоментував затримку евакуаційних рейсів з Афганістану

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не мають інформації про те, що Талібан блокує вихід з Афганістану для тих, хто має відповідні документи.

"Наскільки мені відомо, Талібан не забороняє виїзд тим, хто має відповідний документ, але вони сказали, що ті, хто наразі не має відповідних документів, не можуть виїхати", - сказав Блінкен під час спілкування з пресою в Катарі.

Він пояснив затримку вильоту чартерних літаків на півночі країни тим, що серед пасажирів є ті, хто має відповідні документи, та ті, хто таких не має.

"Там є групи людей, які перебувають разом, деякі з них мають відповідні документи на подорож - американський паспорт, "грін-карту", візу - а інші не мають", - додав він.

В неділю конгресмен Майкл Маккол заявив Fox News Sunday, що "Талібан висуває вимоги і не дозволяє літакам злетіти". Маккол заявив, що Талібан висуває вимоги навзамін дозволу літакам на евакуацію, і прагне повного визнання від США контролю Талібану над урядом в Афганістані.

Щонайменше чотири літаки в аеропорту Мазар-е-Шаріф, найняті для здійснення чартерних рейсів, щоб евакуювати сотні осіб з Афганістану, декілька днів не можуть вилетіти з аеропорту, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Афганістані.

В статті викоистано матеріали Reuters.

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