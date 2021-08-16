Україна евакуйовує своїх громадян з Афганістану

У ніч на 16 серпня українським літаком із Кабула терміново евакуювали громадян України та інших держав. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", - твіттує президент України.

Як зазначив Зеленський, "через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому".

Як він наголосив, "Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі".

Український літак забрав з Афганістану громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі й Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, нині ці люди в безпеці.

"Україна не кидає своїх і допомагає іншим", - твіттує Кулеба.

Як він пообіцяв, у разі подальших звернень буде зроблено все, щоб допомогти у біді співвітчизникам та іноземцям.

Раніше очільник МЗС повідомляв, що в Афганістані перебуває від 50 до 100 українців і що Міністерство закордонних справ відпрацьовує можливі шляхи їх евакуації з країни.

Ще минулого тижня МЗС наполегливо рекомендував громадянам України, у зв'язку з ескалацією збройного конфлікту, утриматися від поїздок до Афганістану, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, - негайно залишити її територію.

А тим часом 9 громадян Афганістану з числа евакуйованих українським літаком уже попросили в Україні про статус біженців. Про це повідомив у коментарі журналістам речник Державної прикордонної служби.

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