Британія збурена новими прогнозами втрат для економіки за будь-яких умов виходу з ЄС

Дискусії у Великій Британії про майбутні відносини країни з Європейським Союзом загострилися на тлі нових негативних прогнозів для британської економіки з 2019 року.

Приводом для суперечок стали неофіційно оприлюднені результати дослідження, проведені на замовлення уряду, які передбачають гірші показники економічного зростання Британії поза межами ЄС незалежно від того, які будуть умови відносин країни з Євросоюзом.

Прихильники “Брекзиту” вказують, що досі прогнози економічних проблем для Британії внаслідок рішення про вихід з ЄС не справдилися і звинувачують опонентів у намаганнях залякати виборців, щоб узяти реванш.

Нові дослідження передбачають, що економіка країни потерпатиме за будь-якого з трьох головних сценаріїв: укладання всеохопної торговельної угоди, збереження доступу до спільного європейського ринку, або за відсутності будь-якої угоди.

Найгіршим у прогнозі названо варіант “без угод”, який міг би означати зниження національного доходу на 8%.

За умови досягнення угоди про вільну торгівлю з рештою ЄС, зниження прогнозують на рівні 5%.

Навіть якби Лондон домовився про збереження членства у спільному європейському ринку, негативні наслідки у порівнянні з повноправним членством в ЄС для британської економіки таки передбачають, але на рівні лише 2%.

Документ стверджує, що найбільшого удару зазнали б виробники автомобілів і торгівля, а також хімічна промисловість і текстильна, промислові виробництва та харчова галузь.

Уряд Терези Мей відмовляється офіційно оприлюднити повний звіт, стверджуючи, що він ще не завершений і що оприлюднення могло б зашкодити теперішнім переговорам Лондона з Брюсселем.

Але Мей була змушена пообіцяти, що подасть до парламенту повний аналіз економічних наслідків виходу країни з ЄС перед тим, як парламентарі голосуватимуть за затвердження остаточної угоди про відносини Британії з Європейським Союзом після “Брезиту”.

Поділ у британському суспільстві

Дослідження громадської думки у Великій Британії показують, що у питаннях членства в Європейському Союзі суспільство залишається глибоко поділеним і розкол поглиблюється.

Хоча британські засоби масової інформації постійно й широко аналізують процес та можливі наслідки виходу країни з ЄС, більшість британців виявляють небажання змінювати погляди.

Аналітичний центр The UK in a Changing Europe доходить висновку, що впродовж понад року після референдуму про членство в ЄС, країна розділилася на чіткі групи прихильників виходу з організації - “вихідників” (leavers) і тих, хто вважає кращим залишатися у Євросоюзі - “залишенців” (remainers), які протилежно дивляться на світ та майбутнє країни.

Дослідники вказують, що розкол пролягає між поколіннями (73% 18-24-річних голосували, щоб залишатися, у той час як 60% 65-річних і старші голосували за вихід), між різними частинами країни (Шотландія та Північна Ірландія переважно голосували за збереження членства, а Англія та Уельс - за припинення). Також є відмінності у поглядах різних економічних і соціальних груп населення.

Зараз 35% опитаних британців ототожнюють себе з “вихідниками”, а 40% - із “залишенцями”.

Соціологи припускають, що у разі гіпотетичного повторного референдуму щодо членства Британії в ЄС, результати навряд чи дуже відрізнялися б від результатів референдуму влітку 2016 року зокрема тому, що “залишенці” - молоді виборці демонстрували меншу активність на голосуваннях, у той час як старші - “вихідники” приходять більш масово.

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