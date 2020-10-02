У Польщі зафіксовано рекорд із кількості нових випадків COVID-19, Парижу загрожує другий карантин

У Європі знову фіксують стрімкі темпи поширення коронавірусу.

Париж - під загрозою другого від початку пандемії суворого карантину. Міністр охорони здоров'я Франції повідомив, що столиця "перетнула межу, що ставить місто у категорію максимальної тривоги".

Категіорія максимальної тривоги передбачає захворюваність на рівні 250 випадків на 100,000 населення, заповнення принаймні 30% ліжок у відділенях інтенсивної терапії пацієнтами із COVID-19, а також перевищення кількості хворих серед старшого населення рівня 100 на 100,000.

Париж уже відповідає двом із цих критеріїв. Місцева влада підкреслює, що особливо високий темп захворюваності - серед молоді віком від 20 до 30 років - 450 випадків на 100,000 людей, пише CNN.

У Польщі кількість нових випадків за день уперше перевищила 2 тисячі, повідомляє Reuters. Агенція відзначає, що країна добре впоралась із першою хвилею пандемії, порівняно із ситуацією в сусідніх країнах, однак останній тиждень там спостерігають стрімке зростання кількості нових випадків захворювання.

Для порівняння, 19 квітня фіксували 525 нових хворих, 22 серпня - 900, а 2 жовтня повідомили про 2 292 нових випадків за останню добу. Влада країни розглядає можливість запровадження нового карантину.

Напередодні Євросоюз схвалив використання експрес-тестів на коронавірус, які можуть дати результати за 15 хвилин і мають роздрібну ціну близько 20 доларів, повідомляє Bloomberg. Схвалений тест базується на визначенні вірусних білків антигенів і менш точний, ніж поширене зараз ПЛР-тестування. За твердженням розробників, він визначає захворювання на COVID-19 у 93,5% випадків, а його відсутність – в 99,3%.

Тим часом в Україні, як повідомляє Радіо Свобода, станом на ранок 2 жовтня в Україні лабораторно підтвердили 217 661 випадок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19): 4 261 людина померла, 96 591 – осіб одужало. Загалом за добу було зафіксовано 4 633 нових випадків.

Раніше керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив в інтерв'ю "Суспільному", що, як очікується, до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на COVID-19.

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