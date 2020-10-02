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У Польщі зафіксовано рекорд із кількості нових випадків COVID-19, Парижу загрожує другий карантин

  • Голос Америки
Протест проти карантинних заходів у Варшаві, 12 вересня 2020 (REUTERS)

У Європі знову фіксують стрімкі темпи поширення коронавірусу.

Париж - під загрозою другого від початку пандемії суворого карантину. Міністр охорони здоров'я Франції повідомив, що столиця "перетнула межу, що ставить місто у категорію максимальної тривоги".

Категіорія максимальної тривоги передбачає захворюваність на рівні 250 випадків на 100,000 населення, заповнення принаймні 30% ліжок у відділенях інтенсивної терапії пацієнтами із COVID-19, а також перевищення кількості хворих серед старшого населення рівня 100 на 100,000.

Набережна Сенни, Париж, 14 вересня 2020 (Reuters)
Набережна Сенни, Париж, 14 вересня 2020 (Reuters)

Париж уже відповідає двом із цих критеріїв. Місцева влада підкреслює, що особливо високий темп захворюваності - серед молоді віком від 20 до 30 років - 450 випадків на 100,000 людей, пише CNN.

У Польщі кількість нових випадків за день уперше перевищила 2 тисячі, повідомляє Reuters. Агенція відзначає, що країна добре впоралась із першою хвилею пандемії, порівняно із ситуацією в сусідніх країнах, однак останній тиждень там спостерігають стрімке зростання кількості нових випадків захворювання.

Для порівняння, 19 квітня фіксували 525 нових хворих, 22 серпня - 900, а 2 жовтня повідомили про 2 292 нових випадків за останню добу. Влада країни розглядає можливість запровадження нового карантину.

Париж, 18 вересня 2020 (Reuters)
Париж, 18 вересня 2020 (Reuters)

Напередодні Євросоюз схвалив використання експрес-тестів на коронавірус, які можуть дати результати за 15 хвилин і мають роздрібну ціну близько 20 доларів, повідомляє Bloomberg. Схвалений тест базується на визначенні вірусних білків антигенів і менш точний, ніж поширене зараз ПЛР-тестування. За твердженням розробників, він визначає захворювання на COVID-19 у 93,5% випадків, а його відсутність – в 99,3%.

Тим часом в Україні, як повідомляє Радіо Свобода, станом на ранок 2 жовтня в Україні лабораторно підтвердили 217 661 випадок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19): 4 261 людина померла, 96 591 – осіб одужало. Загалом за добу було зафіксовано 4 633 нових випадків.

Раніше керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив в інтерв'ю "Суспільному", що, як очікується, до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на COVID-19.

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У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео
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У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео

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