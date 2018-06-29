Після затяжних переговорів ЄС заявляє про угоду щодо проблем міграції

Керівники країн Євросоюзу після майже дев’яти годин дискусій у Брюсселі, що тривали до світанку п’ятниці, досягли компромісних угод стосовно болісних міграційних проблем, які загрожують єдності організації.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, спілкуючись з журналістами о п’ятій годині ранку, визнала, що потрібно “ще багато працювати, щоб залагодити розбіжності у поглядах”.

Для Меркель європейські домовленості важливі для збереження її коаліційного уряду, в якому проявилися протистояння щодо способів зменшення кількості мігрантів.

Італія - країна, через яку до Європи потрапляє велика кількість мігрантів, погрожувала блокувати будь-яку угоду ЄС, вимагаючи допомоги союзників.

“Переговори були тривалі, але від сьогодні Італія вже не на самоті”, - проголосив по завершенні переговорів нещодавно призначений італійський прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Ключовими називають домовленості про зміцнення зовнішніх кордонів ЄС і наміри створення у Європі та за її межами центрів для прийому людей, які прагнуть притулку на континенті.

Одразу не було відомо, де саме можуть бути створені такі центри, в яких визначатимуть, кого приймати, а кого відправляти назад.

ЄС пропонуватиме допомогу, зокрема фінансову, країнам Африки та Близького Сходу в обмін на співпрацю у вирішенні проблем з мігрантами та біженцями.

У підсумковій заяві брюссельського саміту сказано також про обмеження пересування шукачів притулку між країнами Шенгенської зони.

Домовленості містять обіцянку збільшити інвестиції в Африці, щоб допомогти країнам континенту створити кращі умови для життя і не підштовхувати людей до міграції.

Кореспонденти, посилаючись на учасників саміту, кажуть, що переговори підтвердили небажання групи країн Центральної та Східної Європи брати на себе зобов’язання приймати частку мігрантів з інших країн ЄС.

Польщі, Угорщині та деяким іншим країнам закидають брак солідарності через їхню відмову ділити тягар і брати до себе частину мігрантів з Італії та Греції.

Зза даними ООН, цього року до Європи дісталися менше 45 тисяч мігрантів, що набагато нижче рівня 2015 року, коли щоденно в ЄС прибували тисячі людей - багато з них біженці від війни в Сирії.

Але наслідки минулих великих хвиль імміграції досі впливають на політичну ситуацію у Європі.

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