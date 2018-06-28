Трамп: Європейський Союз створено для того, щоб використати Сполучені Штати

Серед поточних суперечок щодо імпортних тарифів, президент Трамп звинуватив Європейський Союз у тому, що він хоче використати США економічно. На мітингу в середу у штаті Північна Кароліна Трамп сказав:

«Ми любимо країни Європейського Союзу. Але Європейський Союз, очевидно, створено, щоб використати Сполучені Штати. – І ви знаєте, що ми не можемо дозволити, щоб це сталося».

Його найновіша заява збіглася в часі з посиленням торговельної війни між Сполученими Штатами і рештою світу, яка почалася після того, як Трамп наклав ряд тарифів на деякі країни наприкінці березня, перед тим, як поширити їх на близьких союзників, таких як ЄС, наприкінці травня. Брюссель відповів відплатними тарифами, які набрали сили минулого тижня, спонукуючи відому у світі компанію виробництва Harley Davidson заявити, що вона може перевести частину виробництва за кордон.

У середу Трамп підтвердив свої твердження, що Європейський Союз обманював США у торгівлі, кажучи, що торік на торгівлі із Європейським Союзом Сполучені Штати втратили 15 мільярдів доларів.

«Тому що вони присилають сюди Мерседеси, вони присилають BMW, вони присилають свої продукти, а коли ми ми висилаємо до них, вони кажуть: «Ні, дякуємо, ми не беремо ваших продуктів, сказав Трамп. – Для всіх вас, вільних торговців у світі, це не вільна торгівля, це дурна торгівля».

Трамп, який у вівторок запросив президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера для обміркування питання торгівлі – наполягає, що кінець кінцем ЄС поступиться, але Брюссель каже, що не піде на поступки перед залякуванням.

«Немає запланованих переговорів про торгівлю», сказала у вівторок представниця ЄС з питань торгівлі Сесилія Малстроь, додаючи, що «мусять бути наслідки, коли не шануєте міжнародних торговельних правил».

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер також наплягав, що Європа не піде на поступки: «Якщо Сполучені Штати вдярять по нас знову 20-відсотковим збільшенням тарифів на автомобілі, ми знову будемо реагувати.

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