ЗМІ вказують, чому скраплений газ не стає виходом для Європи попри зростання цін

Покупці скрапленого природного газу із Азії викуповують доступні поставки із США і тим самим зводять нанівець сподівання, що американський газ може дозволити Європі вирішити проблему браку газ. Про це пише видання Financial Times.

Видання наводить дані аналітичної компанії Kpler, що раніше цього року Азія та Південна Америка випередили Європу, ставши найбільшими покупцями вантажів американського зрідженого газу.

Хоча європейські ціни більш ніж потроїлись цього року, вони відстають від цін на скраплений газ, який доставляється до Азії, найбільшого імпортера

Видання Bloomberg також аналізує ситуацію навколо поставок скрапленого газу, відзначаючи, попри рекордне зростання цін на природний газ у Європі, цей регіон поки не став найвигіднішим для продавців.

"Хоча європейські ціни більш ніж потроїлись цього року, вони відстають від цін на скраплений газ, який доставляється до Азії, найбільшого імпортера. Це через те, що країни він Японії до Індії панічно скуповують перед зимою, збільшуючи конкуренцію за невелику частку газу, яка вільно торгується на спотовому ринку і не прив'язана до довготермінових контрактів", - пише видання.

Між тим, як відзначив напередодні журналіст Bloomberg News Хав'єр Блас, ціни на газ у Європі вчергове зросли, серед іншого, після заяв "Газпрому", що компанія не буде збільшувати поставки до Європи понад контрактні.

"Газпром" забронював лише третину доступних потужностей [для транспортування газу] через Польщу і близько десятої доступних потужностей [для транспортування газу] через Україну. Це викликало ще більше підвищення цін, тепер вже понад 900 доларів за тисячу кубічних метрів", - твітує журналіст американського видання Washington Examiner Том Роган.

Учора колишній координатор санкційної політики Державного департаменту США а нині аналітик дослідницького центру Atlantic Council Фрід заявив, що "утримування газу" від Європи з боку "Газпрому" є "силовою грою".

Аналітик дослідницького центру Atlantic Council Фрід заявив, що "утримування газу" від Європи з боку "Газпрому" є "силовою грою"

Фрід заявив, що дана ситуація є нагодою для США та Німеччини показати, що їх спільна позиція про недопустимість використання "Північного потоку-2" у якості інструменту тиску є реальною.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", на тлі різкого зростання цін на газ у Європі норвезька компанія Equinor оголосила, що з 1 жовтня збільшить обсяги експорту природного газу для країн континенту. Компанія Equinor є другим найбільшим постачальником газу в Європу після російського Газпрому.

Минулого тижня "Радіо Свобода" повідомило, що депутати Європарламенту направили листа до Європейської Комісії із вимогою провести розслідування можливих порушень правил конкуренції російським "Газпромом".

Європарламентарі зазначили, що "Газпром" має достатній потенціал для виробництва додаткових обсягів газу, але відмовився гарантувати додаткові обсяги постачань газу протягом літа 2021 року, через нібито недостатні запаси напередодні зимового сезону.

"Постачальники природного газу та бізнес-видання посилалися на ці дії "Газпрому" як на ключові причини такого сплеску цін", – цитує листа ЗМІ.

У статті використано матеріали Bloomberg, Financial Times, Washington Examiner, "Радіо Свобода".

Дивіться також: Студія Вашингтон. В Україні стартували навачння «Репід Трайдент»