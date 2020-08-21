ЄС - Білорусь: Лукашенка закликають до діалогу із опозицією, кажуть, що не хочуть "Майдану"

Європейський Союз закликав Білорусь закрити кримінальну справу проти Координаційної ради, а Лукашенка - почати діалог із опозицією. Він, натомість, пригрозив вже найближчим часом розібратися з протестами в країні і заявив, що протести організували Сполучені Штати, а Європа їм підігрує.

Оглядачі, з якими розмовляв Голос Америки, називають заяви Лукашенка безпідставними і відзначають обмежений вплив Європи та США на події у Мінську.

Існує дилема, наскільки сильно можна тиснути на процеси без ризику нової конфронтації з Росією за українським сценарієм

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська у п’ятницю, з Литви, закликала білорусів продовжувати страйки, а Європу – вимагати від Лукашенка перевиборів.

Після виборів 9го серпня, ЄС лише цього тижня озвучив першу офіційну реакцію на події в Білорусі.

"ЄС незабаром запровадить санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, утиски, та шахрайство на виборах", - заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Насправді Європа не має потужних важелів впливу на Білорусь, відзначає відомий експерт з питань Росії Марк Ґалеотті.

"Саме тому, що ми хотіли підтримати фліртування Лукашенка з Заходом на противагу Путіну і Москві, ми були готові значною мірою закривати очі на той факт, що у Європі існує така брутальна диктатура. Це залишило нам небагато варіантів дій", - розповів Марк Ґалеотті, американський безпековий експерт.

Ніхто не хоче повторення того, що сталося на Україні. Євросоюз не зацікавлений в новому Майдані і хаосі в Білорусі

Європейські політики бачать ризик повторення подій 2014-го, коли Росія вторглася в Україну після падіння режиму Януковича.

Як повідомляють ЗМІ, у п'ятницю президент Європейської Ради Мішель спілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним, заявивиши, що метою ЄС у Білорусі є зупинити насильство проти протестувальників і не допустити економічного чи військового хаосу.

Високопоставлений посадовець ЄС на умовах анонімності заявив інформаційній агенції Reuters, що ЄС не хоче "нового Майдану у Білорусі.

«Український досвід важливий", - заявив анонімний чиновник, - "Ніхто не хоче повторення того, що сталося в Україні. Євросоюз не зацікавлений в новому Майдані і хаосі в Білорусі".

"Білорусь - не Україна, люди там не прагнуть до тісніших зв'язків з ЄС, - додав чиновник. - Євросоюз прагне підтримувати стабільність, переговори між владою, опозицією та суспільством, економічне процвітання. При цьому не порушуючи геополітичного балансу Білорусі між ЄС і Росією".

Експерт-міжнародник Джонатан Іял каже, що Європа дуже обережна у тому, які сигнали дає Росії.

Найгіршим розвитком буде, якщо виглядатиме, що Європейський Союз намагається перетягнути Білорусь на свій бік. Бо це спровокує непропорційну реакцію Москви

"Існує дилема, наскільки сильно можна тиснути на процеси без ризику нової конфронтації з Росією за українським сценарієм", - говорить Джонатан Іял, директор британського Королівського інституту об'єднаних служб.

Тому Європа рухається обережно, додає Ґалеотті

"Найгіршим розвитком буде, якщо складеться враження, що Європейський Союз намагається перетягнути Білорусь на свій бік. Бо це спровокує непропорційну реакцію Москви. Тому я думаю, зараз, ЄС діє правильно, демонструючи переважно символічні кроки", - каже безпековий експерт.

Реакція США також була стриманою. Президент Трамп назвав ситуацію в Білорусі жахливою. Вашингтон назвав вибори нечесними і недемократичними.

Ґалеотті вважає, що Захід має грати на довгу перспективу.

"Давайте дивитися реально. Режим Лукашенка може не впасти цього тижня чи цього місяця. Але він точно впаде, я думаю кінець цього режиму неминучий. Європа має бути готовою надати будь-яку можливу підтримку Білорусі, коли це станеться", - говорить Ґалеотті.

Розрахунок заходу може змінитися, якщо насильницьке придушення протестів в Білорусі продовжиться, вважають обидва експерти.

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