Експерти: Захід повинен підтримати нові вибори в Білорусі

Західні експерти радять країнам Заходу сфокусувати зусилля на підтримці нових виборів у Білорусі.

"ЄС та США мають надати відчутну підтримку для майбутніх виборів у Білорусі, які будуть вільними та чесними та відбудуться за участі міжнародних спостерігачів", - каже Гезер Конлі, старший віце-президент з питань Європи, Євразії та Арктики впливового аналітичного центру ICIS. Її думку наводить в оглядовому матеріалі Європейський центр Карнегі.

19-го серпня суперниця Олександра Лукашенка на минулих президентських виборах (де за офіційно проголошеними даними, перемогу здобув Лукашенко - прим. ГА) Світлана Тихановська заявила, що інційована нею Координаційна рада білоруської опозиції оголосить "нові чесні і демократичні вибори" президента Білорусі. Координаційна рада має на меті мирну передачу влади у країні.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі "БелТА", генеральний прокурор країни Олександр Конюк заявив, що за фактом створення Координаційної ради опозиції порушено карну справу. За його словами, створення та діяльність подібної ради спрямовані на захоплення державної влади". Між тим напередодні представники опозиційної ради заявили, що не прагнуть захоплення влади неконституційними методами.

Як відомо, Європейська Рада оголосила, що не визнає результати виборів у Білорусі, бо вони «не були ні вільними, ні справедливими». Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що лідери ЄС прийшли до висновку, що у Білорусі мають пройти повторні вибори. Європейський Союз планує запровадити персональні санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів, насильство і репресії, і «очікує повного і прозорого розслідування всіх передбачуваних порушень».

Європейські лідери вже закликали владу Білорусі припинити насильство і знайти вихід з кризи шляхом «всебічного національний діалогу».

За словами Гезер Конлі, на практиці підтримка Заходом виборів у Білорусі може означати надання "Координаційній раді опозиції та громаднському суспільству Білорусі технічної та фінансової підтримки" для проведення виборів за активної участі ОБСЄ.

Експерткиня також наголосила, що Захід має запровадити потужніші санкції проти Білорусі та формально визнати Координаційну раду опозиції у якості формального, перехідного уряду, якщо Лукашенко знову віддасть наказ про використання сили проти мирних протестувальників.

Рішення ЄС про невизнання результатів виборів в Білорусі і запровадження санкцій є правильним кроком, вважає колишній помічник держсекретаря США з питань демократії та прав людини в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, нині науковий співробітник Міжнародного Університету штату Флорида Девід Креймер.

Повинні бути наслідки як за крадіжку результатів виборів, так і за жорстокі атаки, які Лукашенко направив проти протестуючих

«Воно стане підтримкою для тих, хто бореться за демократію і свободу у Білорусі. Повинні бути наслідки як за крадіжку результатів виборів, так і за жорстокі атаки, які Лукашенко спрямував проти протестуючих, які мирно заявляли про свою опозицію його спробам вкрасти результати виборів», - заявив Кремер у коментарі Російській службі «Голосу Америки».

І Москва, і Захід повинні перестати розглядати ситуацію у Білорусі крізь геополітичну призму, підкреслює Девід Креймер. При цьому, Сполучені Штати, які досі обмежувалися заявами з осудом режиму Лукашенка, повинні грати більш активну роль поряд з ЄС.

"Пріоритетом зараз є зв'язати руки Лукашенку, щоб він не міг вдадись до більшого насильства, та наполягати на нових виборах", - заявив Томас де Ваал, старший аналітик "Європейського Центру Каренгі".

Деякі експерти вказують, що Захід має обмежений набір інструментів впливу на Білорусь

Деякі експерти вказують, що Захід має обмежений набір інструментів впливу на Білорусь. "ЄС має мало ефективних важелів впливу на Білорусь. Він надає уряду у Мінську лише незначну кількість допомоги - хоча зараз він, виправдано, посилює підтримку громадянського суспільства", - відзначив Чарльз Грант з "Центру європейских реформ".

На думку Джеймса Шерра, старшого наукового співробітника Міжнародного центру оборони і безпеки в Таллінні і асоційованого співробітника програми «Росія та Євразія» британського аналітичного центру «Чатем Хаус», на сьогоднішній день стосовно Білорусі позиція Росії відіграє надзвичайно важливу роль. Тому зусилля Заходу повинні бути спрямовані на те, щоб переконати російського президента підтримати процес, який гарантує нові вибори в країні і перехід влади. Необхідно переконати Кремль, що яким би не був би результат виборів в Білорусі, Росія не буде стороною, що програла, вважає Джеймс Шерр.

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