Лікарні Євросоюзу прийняли 1000 пацієнтів з України, які потребували невідкладної допомоги  

Від початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз успішно скоординував евакуацію близько 1000 українських пацієнтів, що потребували невідкладної допомоги.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Міріам Гарсіа Феррер.

За даними прес-служби Єврокомісії, цим пацієнтам надали спеціалізовану медичну допомогу в лікарнях 18-ти країн членів ЄС - Німеччини, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембургу, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Австрії, Норвегії, Литви, Фінляндії, Польщі та Чехії.

“Щоб допомогти Україні впоратися з різко зростаючими медичними потребами, ЄС активізував свою діяльність. Окрім доставки ліків та медичного обладнання в Україну через наш “Механізм цивільного захисту”, ми також координуємо медичну евакуацію. 1000 українських пацієнтів переведені до лікарень 18 країн Європи. Я хочу подякувати всім країнам, які вітають українських пацієнтів у цей критичний час. Солідарність Євросоюзу рятує життя”, - заявив Європейський комісар з питань кризового управління Янез Ленарчич.

У прес-службі Єврокомісії повідомляють, що кількість поранених в Україні зростає з кожним днем. Польща, Молдова та Словаччина просять про підтримку операцій з медичної евакуації через великий приплив людей з України.

Наразі найбільше українських біженців отримали статус тимчасового захисту у Польщі, Румунії та Ірландії, - повідомляють в Єврокомісії.

“Червень 2022 року, країни з найбільшою кількістю українців, що отримали статус тимчасового захисту: Польща - 60 125 людей, Румунія - 10 360, Ірландія - 6 985, Болгарія - 6 920 осіб”.

З 11 березня ЄС почав координувати переведення пацієнтів до різних європейських країн, де є вільні лікарні, щоб зменшити тиск на країни, сусідні з Україною.

“Разом з українською владою ми також шукаємо способи повернути пацієнтів додому після закінчення лікування, якщо вони цього захочуть. Ця робота із порятунку життів триватиме, як і непохитне зобов’язання ЄС підтримувати Україну”, - заявила Єврокомісарка з питань охорони здоров'я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з початку вторгнення в Україну, росіяни зруйнували принаймні 434 медичні заклади.

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