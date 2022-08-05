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Лікарні Євросоюзу прийняли 1000 пацієнтів з України, які потребували невідкладної допомоги
Від початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз успішно скоординував евакуацію близько 1000 українських пацієнтів, що потребували невідкладної допомоги.
Про це повідомила речниця Європейської комісії Міріам Гарсіа Феррер.
За даними прес-служби Єврокомісії, цим пацієнтам надали спеціалізовану медичну допомогу в лікарнях 18-ти країн членів ЄС - Німеччини, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембургу, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Австрії, Норвегії, Литви, Фінляндії, Польщі та Чехії.
“Щоб допомогти Україні впоратися з різко зростаючими медичними потребами, ЄС активізував свою діяльність. Окрім доставки ліків та медичного обладнання в Україну через наш “Механізм цивільного захисту”, ми також координуємо медичну евакуацію. 1000 українських пацієнтів переведені до лікарень 18 країн Європи. Я хочу подякувати всім країнам, які вітають українських пацієнтів у цей критичний час. Солідарність Євросоюзу рятує життя”, - заявив Європейський комісар з питань кризового управління Янез Ленарчич.
У прес-службі Єврокомісії повідомляють, що кількість поранених в Україні зростає з кожним днем. Польща, Молдова та Словаччина просять про підтримку операцій з медичної евакуації через великий приплив людей з України.
Наразі найбільше українських біженців отримали статус тимчасового захисту у Польщі, Румунії та Ірландії, - повідомляють в Єврокомісії.
“Червень 2022 року, країни з найбільшою кількістю українців, що отримали статус тимчасового захисту: Польща - 60 125 людей, Румунія - 10 360, Ірландія - 6 985, Болгарія - 6 920 осіб”.
З 11 березня ЄС почав координувати переведення пацієнтів до різних європейських країн, де є вільні лікарні, щоб зменшити тиск на країни, сусідні з Україною.
“Разом з українською владою ми також шукаємо способи повернути пацієнтів додому після закінчення лікування, якщо вони цього захочуть. Ця робота із порятунку життів триватиме, як і непохитне зобов’язання ЄС підтримувати Україну”, - заявила Єврокомісарка з питань охорони здоров'я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з початку вторгнення в Україну, росіяни зруйнували принаймні 434 медичні заклади.
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Саманта Пауер: Світова продовольча криза і війна Росії проти України виснажують країни і донорів
Повномасштабна війна Росії проти України робить роздмухує світову продовольчу кризу, виснажуючи країни та донорів у їх боротьбі з голодом у світі. Про це заявила адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер 4 серпня в інтервʼю із агентством Associated Press.
«Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти України», - заявила Саманта Пауер в інтервʼю.
За словами адміністраторки Агентства з міжнародної допомоги США, всі руйнування, які Росія до цього моменту завдала в Україні під час повномасштабної війни, створили такі гострі потреби в Україні, що зараз є набагато більше претендентів на отримання зовнішньої допомоги або грошей з фондів екстреної допомоги.
Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти Україниадміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер
«Чого ми не збираємося робити, ніхто в адміністрації не збирається – це дозволити Російській Федерації, яка все ще стверджує, що не воює проти України, звинувачувати санкції та Сполучені Штати в останньому стрибку цін на харчі та добрива», - говорить Пауер.
Адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США зауважила, що США збираються боротись з російською дезінформацією про причини світової продовольчої кризи: «Ви знаєте, якщо це остання версія їхньої кампанії з дезінформації, яку вони вирішили продовжувати, ми збираємося на це відреагувати, ми не збираємося просто дозволити їм розповсюджувати ще більше брехні».
Нагадаємо, що США вітали безпечний перехід через Чорне море першого корабля з зерном з України. У своєму дописі у Twitter Блінкен відзначив зусилля ООН та Туреччини "доставити українське зерно тим, хто потерпає від нестачі продовольства". Держсекретар США назвав прохід корабля "лише першим кроком" і підкреслив, що "Росія має виконувати зобов'язання, включаючи сприяння безперешкодному експорту аграрних товарів з портів Чорного моря. Росія також має припинити атаки, які роблять ріллю в Україні непридатною, а також припинити руйнувати аграрну інфраструктуру".
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Джон Кірбі оприлюднив нові розвіддані США щодо фальсифікації доказів в Оленівці Росією. Відео
"Ми очікуємо, що російські офіційні особи планують сфальсифікувати докази, щоб приписати напад на Оленівську в’язницю 29 липня Збройним силам України," - повідомив Кірбі учора під час брифінгу у Білому домі.
Саманта Пауер: Світова продовольча криза і війна Росії проти України виснажують країни і донорів. Відео
«Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти України», - заявила Адміністраторка USAID Саманта Пауер
Південна Корея може розширити протиракетний щит THAAD, через погрози з КНДР
Новий уряд Південної Кореї заявив про готовність розглянути можливість розширення використання протиракетного щита THAAD, розгорнутого США, враховуючи дедалі більше доказів того, що Північна Корея готується провести ядерне випробування.
Експерти з питань оборони кажуть, що цей крок змінив би існуючу політику та викликав рішучу опозицію з боку Китаю. Однак він має сенс у світлі небажання Пекіна стримувати нещодавню серію ракетних запусків Пхеньяном.
Попередня південнокорейська адміністрація Мун Чже Іна відмовилася від розгортання будь-яких додаткових систем протиракетної оборони США (THAAD) як спосіб заспокоїти Китай у 2017 році, коли Південна Корея отримала щит THAAD.
Політика, відома як «Три ні», передбачала відсутність додаткового розгортання THAAD, участь у системі протиракетної оборони США та створення тристороннього військового альянсу з Вашингтоном і Токіо.
Адміністрація Муна оголосила політику «Три Ні» в жовтні 2017 року після того, як Пекін розпочав кампанію економічного тиску проти Південної Кореї. Рік тому Сеул вирішив дозволити розміщення системи THAAD для захисту від Пхеньяна.
На парламентських слуханнях 25 липня міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин сказав: «Три Ні — це не обіцянка чи угода, яку ми дали Китаю, а пояснення нашої позиції».
Він продовжив: «Важко прийняти заклик Китаю дотримуватись політики «Трьох Ні», навіть якщо це питання безпосередньо стосується нашої національної безпеки та суверенітету».
У відповідь речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь 27 липня сказав: «Взяте зобов’язання має бути зобов’язанням дотриманим, незважаючи на зміну уряду».
Він додав: «Опозиція Китаю розгортанню США THAAD у Південній Кореї спрямована не на Південну Корею, а на зловмисний намір США навмисно підірвати стратегічну безпеку Китаю».
Застаріла політика
Експерти заявили, що уряд президента Юн Сук Йоля не зобов’язаний дотримуватися «Трьох Ні» Муна перед обличчям зростаючих загроз з боку Північної Кореї та небажанням Пекіна відмовляти Пхеньян від запуску ракет.
"З тих пір, як почали обговорювати "Три Ні", все змінилося", - сказав Брюс Беннетт, старший аналітик з питань оборони корпорації Rand.
"Загроза Північної Кореї стала значно більшою, - продовжив він, - і Китай як велика держава не в змозі стримувати загрозу Північної Кореї".
Того самого дня Чжао виступив проти посилення системи THAAD, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна може використати свій ядерний арсенал у конфлікті зі США та Південною Кореєю.
Цього року Північна Корея провела 18 випробувань зброї, включно з кількома балістичними ракетами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.
Китай разом із Росією наклав вето на резолюцію ООН, внесену США в травні, що закликає до нових санкцій у відповідь на прискорені запуски балістичних ракет Пхеньяном.
Патрік Кронін, голова безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонському Інституті, сказав: «Наразі, ймовірно, ближче до кінця цього року, сьоме ядерне випробування Північної Кореї вимагатиме відповідних заходів для забезпечення стримування та стратегічної стабільності».
Він продовжив: «Таким чином, адміністрація Юна має залишати відкритими свої варіанти щодо [своїх] найкращих систем захисту, включаючи THAAD».
Кронін додав: «Президент Юн не зобов’язаний дотримуватися політики свого попередника. «Три Ні» були політичною політикою адміністрації Муна, а не офіційним договірним зобов’язанням між двома державами».
THAAD - не предмет для переговорів
Патрісія Кім, співробітниця Центру політичних досліджень Східної Азії Інституту Брукінгса, сказала: «Південна Корея повинна чітко дати зрозуміти, що вона приймала і продовжуватиме приймати рішення, виходячи з інтересів національної безпеки».
Речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї повідомив Корейській службі Голосу Америки в середу, що політика уряду Юна ґрунтується на твердій позиції «захисту життя та безпеки свого народу» як основної мети його національної безпеки «в умовах підвищеної безпеки, через збільшення ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї".
Відповідаючи на запитання про позицію Сеула щодо можливого додаткового розгортання THAAD, речник сказав: «Все, що обмежує нашу національну безпеку та суверенні права, не є предметом переговорів».
Корейська служба Голосу Америки зв’язалася з посольством Китаю у Вашингтоні з проханням надати коментарі щодо позиції Пекіна щодо додаткового розміщення THAAD у Південній Кореї та отримала посилання на коментарі Чжао від 27 липня.
Девід Максвелл, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій (FDD), сказав: «Президент Юн і народ Південної Кореї не пов’язані жодними угодами, які ставлять під загрозу їхню країну та життя людей. і “Три Ні” роблять саме це".
Максвелл додав: «Ми повинні очікувати, що Китай розпочне економічну війну проти РК, як це було в 2017 році». Він продовжив: «Цього разу вкрай необхідно, щоб США та демократії, які мають власну думку, виступили на економічний захист РК і продовжували звинувачувати Китай у його кричущому ігноруванні міжнародного порядку, заснованого на правилах».
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