Росіяни готуються до «серйозної війни». Захід має надати всю допомогу, на яку спроможний – експерти на дискусії «Голосу Америки»

Минув майже рік з початку широкомасштабної російської агресії, Україна вистояла і виявилася значно сильнішою, ніж її вважали, та війна триває, і для того, щоб її виграти, українцям потрібна вся допомога, яку Захід спроможний надати, вважають експерти, яких зібрав «Голос Америки» на дискусію, присвячену Україні.

На розмову у вашингтонській студії, яку в прямому ефірі транслювали десятки партнерів американської телекомпанії у світі, зібралися експерти з українських питань – Джордж Баррос, експерт з геопросторової розвідки Інституту вивчення війни(ISW), Мелінда Герінг, старша наукова співробітниця "Атлантичної ради" та журналісти Руслан Петричка, очільник Української служби Голосу Америки і Мирослава Ґонґадзе, керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі, яка модерувала розмову.

Росія попрацювала над помилками й готує новий наступ на Україну протягом наступних кількох місяців, вважає Джордж Баррос з Інституту вивчення війни.

«Після неодноразових невдач і поразок у Києві, а також у Харкові та Херсоні, росіяни нарешті вживають серйозних кроків, готуються до серйозної війни. Путін робить те, що мав би зробити перед тим, як розпочати вторгнення торік – ми бачимо, що росіяни зберігають свої сили, бо з 300 тисяч мобілізованих з вересня, близько 150 тисяч ще не в строю. Вони бережуть їх для цього», – каже військовий експерт.

Він зазначає, що росіяни переформатовують командування, про що свідчать останні призначення, намагаються відродити оборонно-промислову базу, перегруповують свої сили. За його словами, росіяни також використовують Білорусь як масивний навчальний полігон, де працюють білоруські інструктори, де є навчальні засоби, а також потенціал для переозброєння «дуже деградованої російської армії».

Як каже Баррос, росіяни готуються до можливої другої хвилі мобілізації незабаром, бо їхніх нинішніх сил не вистачає.

«Ми знаємо, що російські військові ламають зуби об захисників України. У складі бойових бригад звичайних російських військ більше немає бригад чи полків, які ще не воювали, немає свіжого підкріплення, тому росіянам, ймовірно, довелося покладатися на використання сил «Групи Вагнера», мобілізованих з в’язниць, і розраховувати на наступні хвилі мобілізації», – каже експерт.

Він застерігає, що попри свої проблеми, російська армія залишається потужною, і для того, щоб її подолати, українцям буде потрібна вся західна допомога, яку Україна може отримати.

Війна змусила українське суспільство «подорослішати» – Герінг

Війна змінила український політикум і українське суспільство, вважає Мелінда Герінг, старша наукова співробітниця "Атлантичної ради".

«Вперше, наскільки я можу пам’ятати, українські політики подорослішали, політичне життя в Україні виглядає зовсім по-іншому, люди знаходять спільну мову, вони більше не один на одного, і я думаю, що ця зрілість чудова, і сподіваюся, що вона триватиме», – каже дослідниця і додає, що між українцями досі лишається чимало розбіжностей.

«Україна – це жива слов’янська демократія, часами дика демократія, але це те, що робить Україну привабливішою. Я думаю, зараз всі зосереджені на тому, щоб виграти війну, і немає багато внутрішньої критики Володимира Зеленського. Він - герой світу. Він є Черчиллем нашого часу. Чи означає це, що кожне рішення, яке він ухвалює, є вірним? Абсолютно ні», – пояснює дослідниця.

Вона каже, що її турбує доля внутрішніх реформ України, зокрема, свобода преси, бо може статися так, що «Україна виграє війну, але може втратити мир».

Руслан Петричка, очільник Української служби Голосу Америки, додав, що українське суспільство на тлі війни стало особливо нетолерантним до зловживань владою, бо відчуває, що кожен такий випадок послаблює країну в час війни. Це, за його словами, особливо помітно у реакціях аудиторії на повідомлення Української служби Голосу Америки.

«Толерантність до помилок влади в українському суспільстві зараз дуже низька. Коли люди бачать приклади корупції, вони спалахують відразу – висловлюють свою думку, вимагають дій від влади. І я маю віддати належне правлячій партії в Україні, вони намагаються на це реагувати. Я бачу багато зусиль людей на місцях, політичних партій, громадянського суспільства, які намагаються розробити правила, нормативні акти, які посприяли розвитку України в довгостроковій перспективі», – каже керівник Української служби Голосу Америки.

Експерти додають, що Україну також помітно змінила реформа децентралізації, проведена ще перед війною – вона зміцнила українські громади та посилила довіру українців до місцевої влади, якої не було за радянських часів.

«Люди в Україні стають схожими на американців – люди у маленьких містах висловлюють свої зауваження місцевим мерам, у більших містах також вирішують проблеми з місцевою владою, не переносять всю вину на центральну владу і президента Зеленського», – каже Петричка.

Захід тримає українську армію «надголодь», не даючи вчасно потрібної зброї – Баррос

Успіхи України – це те, що не може пережити керівництво Росії, наголошують експерти. «Цілі Путіна не змінилися, він далі висловлює всі ті самі цілі щодо України, навіть якщо в нього немає можливостей їх досягти. А ми тримаємо Україну надголодь, не даючи їй достатньо зброї, щоб зупинити свою територію», – каже Джордж Баррос.

На його думку, зброя яку США відправили в Україну влітку, показала свою ефективність восени, коли за допомогою установок HIMARS та іншого озброєння українські війська звільнили Херсон та інші території України. Зараз, на думку експерта, немає причин для зволікання з танками Abrams та іншими видами зброї.

«Дайте українцям всю зброю, якої вони потребують, перед тим, як почнеться весняний наступ. Америка має очолити ці зусилля, Америка є лідером, Європа буде наслідувати. Досить дискусій про F-16, дайте їм їх, якщо ми хочемо, щоб вони виграли цю війну. Чим швидше ми надішлемо їм потрібне обладнання, тим швидше вони закінчать війну», – каже Мелінда Герінг.

Дослідниця вважає, що нинішня адміністрація президента Джо Байдена гідно зустріла виклик, який кинула Росія своєю агресією, але допомога, на її думку, надходить занадто повільно.

Ще одним великим викликом у найближчому майбутньому вона бачить реконструкцію України.

«Я хочу закликати Вашингтон серйозно поставитись до реконструкції. Я не можу знайти нікого у Вашингтоні, в уряді США, хто б хотів говорити про реконструкцію. Ставлення таке: ми виграємо війну, а Європа відновить Україну. Але це так не працює, ми є лідером вільного світу, поводьмося відповідно», – вважає Мелінда Герінг.

Міжнародні ЗМІ повідомляють з посиланням на офіційних осіб США, що американська адміністрація планує надати Україні ракети, які можуть вразити майже всі окуповані Росією регіони країни. Газета Wall Street Journal повідомляє, що пакет можуть оголосити уже в п'ятницю, 3 лютого, і йдеться про ракети GLSDB, які сягають на відстань 150 кілометрів, це більше, ніж в інших ракет, які досі отримувала Україна. Такі снаряди використовуються для поставлених раніше установок HIMARS.

У січні Великобританія, Німеччина та США ухвалили рішення щодо постачання в Україну важких бойових танків Challenger 2, Leopard 2 та M1 Abrams.

Однак, як зауважують оглядачі, інші обмеження залишаються. У понеділок Джо Байден заявив, що США не надсилатимуть в Україну військові літаки F-16. Раніше про ці обмеження заявили Велика Британія та Німеччина.