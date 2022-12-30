Танки, дрони, ATACMS для України – найшвидший спосіб закінчити війну, вважають військові експерти

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг серед багатьох військових експертів та політиків, які останнім часом закликають надати Україні більше зброї і таким чином дати їй можливість швидше закінчити війну.

В інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA очільник НАТО сказав, що хоча більшість війн закінчується за столом переговорів, сила переговорної позиції України визначатиметься подіями на полі бою.

«Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру», – сказав Столтенберг в інтерв’ю опублікованому в п’ятницю, 30 грудня.

Його коментарі пролунали в той час, коли в Німеччині опозиція почала сильніше тиснути на уряд, вимагаючи надати країні танки та іншу важку бронетехніку, за допомогою якої Україна могла б звільнити всю свою територію цим закінчити війну.

У нещодавньому інтерв’ю DPA лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що поставка сучасних західних танків скоротила б термін війни.

«Підтримка України бронетранспортерами і бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б», – сказав Мерц у Берліні і додав, що Німеччина та інші європейські країни вже давно повинні були поставити Україні бронетехніку західного зразка, але нинішньому керівництву країни «бракує політичної волі взяти на себе керівництво в Європі».

Західні країни платять за вдосконалення та ремонт радянських броньованих машин, які залишались на озброєнні країн колишнього східного блоку, але не були готові досі надавати сучасні американські Abrams, чи німецькі Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово і публічно заявляв, що зможе посилати в Україну бойові танки тільки якщо американці зроблять це першими.

Колишній американський генерал Баррі Маккефрі вважає, що зараз за допомогою сучасних танків, ATACMS та озброєних дронів США та західні партнери мають дати Україні не просто шанс вижити, а отримати «тактичну перемогу» на полі бою.

«Установки ATACMS, радіус дії яких 300 кілометрів, це – ракети «земля-земля» вражають глибокі цілі, танки М1 – я обожнюю танк М1– і я думаю, що нарешті, озброєні дрони. Ми просто повинні дати цим людям наступальну технологію. Вони не можуть просто стати об'єктом цієї невпинної російської атаки на цивільну інфраструктуру», – сказав чотиризірковий американський генерал (у відст.) минулого тижня в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

«Поки вони не отримають наступальну технологію, яка може зруйнувати російську армію, буде проблема, бо так ми продовжуємо війну», – сказав американський генерал.

Інший американський генерал у відставці, Бен Годжес в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» так само сказав, що Україні, на його думку, потрібна наступальна зброя.

«Потрібні ATACMS, чи щось на кшталт цього, ракети дальнього радіусу дії, що допоможе українцям ізолювати Крим, зруйнувавши Керченський міст, продовжувати відбивати наземний коридор, який проходить через Мелітополь, і, звісно, продовжувати завдавати ударів по російським штабам, аеродромам і складам боєприпасів у Криму. Тож це, на мій погляд, найважливіше, що треба забезпечити. Звичайно, я також вважаю, що ми вже давно мали забезпечити і танки, аби допомогти з наступальними можливостями», – сказав відставний генерал у розмові з «Голосом Америки».

Як повідомляє газета New York Times, у четвер троє чиновників Пентагону у розмові з газетою заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники співпрацюють з Україною, щоб об’єднати низку технологій, зброї, тактики та розвідки, щоб допомогти запобігти ракетним атакам і атакам безпілотників.

Про те, що зброя від союзників надходить у результаті консультацій та у залежності від ситуації на полі бою, сказав і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«На кожному засіданні Вищого штабу під головуванням президента ми розглядаємо це під таким кутом зору: що потрібно тут і зараз, а що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога», – сказав глава українського МЗС у п’ятницю у розмові з РБК-Україна.

За словами міністра, в армії є свої потреби, які військові обговорюють з дипломатами і керівництвом країни, які формують запит.

«Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сотню танків або сотню гаубиць, я б без вагань сказав зараз сотню гаубиць, а танки могли б прийти завтра – тому що я знаю реальний попит на фронтовій лінії і розумію, що це зараз набагато критичніше», – сказав глава українського МЗС.

Тому він переконаний, що якщо наступного року відповідна ситуація складеться, Україна отримає балістичні ракети ATACMS та сучасні безпілотники.

Наразі, як повідомили NYT у Пентагоні, в Україну поставлено два комплекси протиповітряної оборони NASAM, ракети-перехоплювачі для систем оборони середньої дальності Hawk і Avenger, а також понад 1600 зенітних ракет Stinger.