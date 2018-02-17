Facebook стоїть перед викликом запобігти майбутнім втручанням у вибори в США

Операція російського впливу, спрямована на втручання у президентські вибори в США у 2016 році, використовувала комбінацію старих тактик шпіонажу та технологій 21 століття, які нелегко буде зупинити навіть зараз, коли ці методи були викриті, заявляють експерти.

Соціальномедійні компанії, особливо Facebook Inc і Twitter Inc, перебувають під значним тиском, щоб знайти способи зупинити те, що часто називають «інформаційною війною» на їхні послуги.

Обвинувальний висновок 13 російських громадян у п'ятницю, оголошений спеціальним прокурором США Робертом Мюллером, широко використовував записи з Facebook та Instagram, за даними людей, які знайомі з цим питанням.

Росія намагатиметься втрутитися в проміжні вибори 2018 року, знову використовуючи соціальні мережі для розповсюдження пропаганди

Проте комбінація тактик, виявлених у обвинувальному висновку, в тому числі використання оболонкових корпорацій та вкрадених особистих даних, розгортання віртуальних приватних мереж, щоб уникнути виявлення в Інтернеті, та платежі несвідомим американцям, наштовхує на висновок, що навіть така потужна компанія, як Facebook може мати труднощі з тим, щоб зупинити таку діяльність саму по собі, коли вона виникає.

Американські агентства розвідки заявили, що Росія намагатиметься втрутитися в проміжні вибори 2018 року, знову використовуючи соціальні мережі для розповсюдження пропаганди.

«Вони не можуть відразу ж зупинити це, тому що їм дуже важко простежити ці речі», – говорить Енн Рейвел, колишній член Федеральної виборчої комісії США. Нелегальна закупівля реклами на сайті через фальшивих осіб була особливо тривожною, додає вона.

Щоб дізнатися особистість покупців реклами, Інтернет-компаніям, можливо, доведеться дублювати практику банку «знай свого клієнта» та регулярно ділитися інформацією з владою, зауважує Рейвел.

Компанія Facebook заявила, що вона почне вимагати ретельної документації від рекламодавців, пов'язаних із виборами, щоб перевірити їх ідентичність та місцезнаходження, починаючи з виборів у США цього року.

Наскільки великою буде це перевірка, незрозуміло. «Якщо ви хочете скласти тематичну сторінку для групи, ви, звичайно, не очікуєте, що такі постачальники, як Facebook, вимагатимуть такої перевірки», – наголошує Ден Петалас, колишній федеральний прокурор США.

«Обвинувальний висновок дійсно деталізує складну схему, яку буде важко ідентифікувати», – додає він.

Компанія Facebook заявила в п'ятницю, що вона робить «значні інвестиції», щоб захиститись від майбутніх атак і працювала з Федеральним бюро розслідувань, щоб запобігти втручанню у вибори.

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