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Висунуто перше звинувачення проти росіян за втручання в президентські вибори США (оновлено)

Євген Пригожин і Володимир Путін

Федеральна лава присяжних висунула офіційне звинувачення проти 13 громадян Росії і трьох російських компаній у втручанні в президентські вибори і політичний процес у США.

Про це заявив у п’ятницю спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

В судовому документі сказано, що російські компанії розпочали втручатися в американський політичний процес, включно з президентськими виборами 2016 року, принаймні у 2014 році.

Деякі із звинувачених, які виступали як американці, втримували контакти з особами, які були пов’язані з кампанією Трампа.

Їх звинувачують у змові з метою обману – повідомляється у документі, оприлюдненому на сайті Міністерства юстиції. Обвинувачені створювали фейкові сторінки у соціальних медіа із метою привабити і розділити американську аудиторію.

Фінансував операції, відповідно до цього документу, власник компанії «Конкорд», бізнесмен із Санкт-Петербурга Євген Пригожин. Його пов’язують з так званою «фабрикою тролів». Пригожин уже у санкційному списку США через відповідальність за війну Кремля в Україні.

Підприємець, який входить до близького кола президента Путіна, очолює список підозрюваних, перерахованих в обвинувальному документі.

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