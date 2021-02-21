Американцям, можливо, доведеться носити маски і в 2022 - Фаучі

У неділю в інтерв'ю кільком американських телеканалам головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зробив низку прогнозів щодо пандемії протягом цього року.

Зокрема, за його словами, ймовірно, американцям все ще доведеться носити маски в 2022 році, але заходи боротьби проти поширення COVID-19 послаблюватимуться залежно від того, як все більше людей отримуватимуть вакцину.

"Думаю, що ми досягнемо значного рівня" нормальності "після жахливого тягаря, який нам довелося пережити минулого року", - сказав він CNN.

При цьому ще поки рано говорити, коли у США з'явиться колективний імунітет, повідомив він в інтерв'ю NBC. Фаучі розповів, що снігові шторми у кількох штатах уповільнили вакцинування населення, але невдовзі процес відновиться.

У відповідь на запитання телеканалу Fox News, чи буде потрібна американцям вторинна вакцинація, він розповів, що це залежатиме від того, як розвиватиметься південноафриканський штам коронавірусу, який може бути більш стійким до наявних зараз вакцин.

При цьому, за словами Фаучі, із осені до школи зможуть повернутись і старшокласники, адже у багатьох штатах процес повернення дітей до шкіл починається із дітей молодшого віку.

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