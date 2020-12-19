В уряді США розслідують алергічні реакції на вакцину Pfizer-BioNTech від COVID-19

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) проводить розслідування близько 5 випадків алергічних реакцій у людей, яким зробили щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компаній Pfizer Inc та BioNTech. Про це у п'ятницю заявив Пітер Маркс, директор Центру оцінки та дослідження біопрепаратів Управління. За його словами, про алергічні реакції повідомили у більш, ніж одному штаті, включно із Аляскою.

"Ми тісно співпрацюємо з Центрами з контролю та профілактики захворювань, і ми також тісно співпрацюємо з колегами у Великій Британії, які повідомили про алергічну реакцію. Я думаю, що ми будемо розглядати усі доступні дані по кожній із цих реакцій щоб визначити точно, що відбулося, і ми будемо намагатись зрозуміти, який компонент вакцини міг допомогти викликати їх" - наводить слова Маркса видання The Hill.

За словама Маркса, в Управлінні не мають впевненості, що саме викликає алергію. Він відзначив, що хімікат під назвою поліетилен гліколь, який виробляють Pfizer та BioNTech і який присутній у вакцинах, "може бути причиною". Повідомляється, що реакція, яка спостерігалась у декількох осіб, може бути більш поширеною, ніж вважалося раніше.

Видання The Washington Post повідомляє, що Управління наголосило, що вакцина має використовуватись і надалі. Видання вказує на випадок у штаті Аляска, де медпрацівниця, яка отримала вакцину мала гостру реакцію, та випадок із інших медпрацівником у штаті Аляска, у якому реакція була менш гострою.

Видання відзначає, що "три випадки анафілаксії (2 у Великій Британії і один у США, відповідно до матеріалу The Washington Post - прим. ГА) - гострої алергічної реакції, яка може бути швидко подолана медикаментами - становлять ускладнення для влади, яка прагне добитись прийняття вакцини громадськістю".

Анафілаксія це алергічна реакція, яка досягає піку протягом декількох хвилин і характеризується порушенням дихання і падінням артеріального тиску і може призвести до анафілактичного шоку і смерті.

Повідомляється, що Управління також наголошує на вже існуючій вимозі, що установи, які роблять щеплення вакциною мають бути у стані негайно надати допомогу у разі будь-якої гострої алергічної реакції.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 19 грудня у США з початку пандемії налічується понад 17 мільйонів 500 тисяч випадків захворювання та понад 314 000 смертей.

У п'ятницю Управління з контролю за продуктами і ліками США повідомило про схвалення вакцини від COVID-19 компанії Moderna. Це вже друга вакцина схвалена у США.

"Дані вказують, що відомі та потенційні переваги вацини переважають відомі та потенційні ризики, які вона несе", - заявили у Управлінні.

"З наявністю двох вакцин для попередження COVID-19, Управління з контролю за продуктами і ліками США здійснило черговий ключовий крок у боротьбі проти цієї глобальної пандемії, яка викликає значну кількість госпіталізацій та смертей у США щодня", - заявив голова Управління Стівен Ган (Stephen Hahn - англ.)

Як повідомляє Reuters, раніше влада Британії заявила, що люди з історією анафілаксії, або гострої алерегічної реакції на ліки, або їжу, не повинні отримувати вакцину Pfizer-BioNTech від COVID-19.

Між тим, Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) заявило, що американці з алергіями не є у групі небезпеки, і лише люди з історією гострих алергічних реакцій на вакцини, або інгредієнти цієї конткретної вакцини, мають уникати щеплення.

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