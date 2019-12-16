Юридичний комітет Конгресу США закидає Трампу вчинення низки федеральних злочинів

У звіті на 658 сторінках, оприлюдненому зранку в понеділок, Юридичний комітет Палати представників Конгресу США, в якому більшість контролюють законодавці від Демократичної партії, рекомендував Палаті представників США оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу, а Сенату – усунути його з посади.

Імпічмент не обов'язково має бути оголошено саме за кримінальні злочини, але в своєму звіті демократи заявили, що поведінка Трампа була злочинною.

"Вимагання хабаря" та "вчинення злочину з використанням засобів зв'язку". Такі звинувачення проти президента США Дональда Трампа висунув Юридичний комітет Палати представників США, деталізуючи перший пункт імпічменту - "зловживання владою".

Трамп, вважають демократи, багато місяців вчиняв тиск на Україну, щоб отримати політично вмотивоване розслідування проти свого опонента і таким чином забезпечити втручання до виборів 2020 року.

Ці спроби не припиняються, зауважують демократи, вказуючи на нещодавню подорож особистого юриста Трампа Руді Джуліані до Києва, яка, на думку демократів, свідчить про те, що "загроза втручання існуватиме, якщо він залишиться на посаді".

Серед ключових свідчень злочинів у звіті йдеться про телефонну розмову від 25 липня між президентом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, коли Трамп звернувся до Зеленського стосовно можливого розслідування родини колишнього віце-президента США Джо Байдена. Демократи прирівняли це до вимагання хабаря, що є федеральним злочином у США. Трамп же неодноразово заперечував порушення під час цієї розмови і називав її "чудовою" та "бездоганною".

Під час телефонної розмови 25 липня з Зеленським та наступного дня з послом США до ЄС Ґордоном Сондлендом, Трамп, на думку демократів, порушив норми закону про шахрайство з використанням засобів зв'язку, позбавивши "народ Америки доброчесного управління, яке очікується та вимагається від голови виконавчої влади", йдеться у звіті.

"Обтяжуючою обставиною" звіт Юридичного комітету вважає те, що Трамп відтерміновував зустріч із Зеленським, заморозив оборонну допомогу Україні, незважаючи на рекомендації про виділення допомоги від Державного департаменту США, Пентагону та Ради з національної безпеки США.

У звіті нагадали, що покарання за вимагання хабаря, зловживаючи державною посадою, може сягнути 15 років, а покарання за шахрайство з використанням засобів зв'язку передбачає до 20 років ув'язнення для посадовців, які порушують публічну довіру.

Стосовно другого пункту обвинувачень проти Трампа, затверджених комітетом, де йдеться про перешкоджання правосуддю, у звіті демократи звинувачують Трампа у "залякуванні свідків", що також є федеральним злочином у США.

Члени комітету від Республіканської партії висловили окрему думку до звіту на 18 сторінках. У окремій думці республіканці заявили, що процедура імпічменту відбувається з порушеннями, а самі звинувачення є "нечіткими та гіперболізованими", особливо що стосується продовження порушень. Демократи ж заявляють, що республіканцям було надано достатньо можливостей для представлення своєї позиції.

Звіт та окрему думку буде подано під час голосування у Палаті представників США з питання імпічменту, яке, ймовірно, відбудеться в середу.

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