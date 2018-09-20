Патріарх Філарет пояснив, чому Москва протистоїть отриманню автокефалії Українською церквою

"Московський патріархат з українською церквою є найбільшою церквою в православ’ї. Коли українська церква стане автокефальною церквою і Московський патріархат скоротиться наполовину – в нього не буде підстав боротись за перше місце серед православних церков", - розповідає патріарх Філарет журналісту української служби Голоса Америки Тетяні Ворожко. На його думку, саме через це Москва робить все можливе, щоб протистояти визнанню автокефалії Української церкви.

Релігійна боротьба - це привід для Путіна втручатися у внутрішні українські справи, тобто захищати православну церкву

Патріарх Філарет наполягає, що не хоче, щоб процес об'єднання української православної церкви був пов'язаний з насиллям.

"Релігійна боротьба - це привід для Путіна втручатися у внутрішні українські справи, тобто захищати православну церкву. Ми навпаки не хочемо щоб цей процес об’єднання був пов'язаний з насиллям. Не хочуть вони в українську церкву переходити, хай залишаються в російській церкві", - розповідає патріарх.

На думку патріарха Філарета, Москва хочу розділити православ'я на дві частини.

"Представники Московського патріархату заявляли, що якщо Вселенський патріарх надасть томос Українській церкві – це призведе до такого ж розділення, яке відбулось в ХІ столітті між східною і західною церквами",- говорить патріарх.

Він додає, що "навіть якщо вони (Московський патріархат) розірвуть [євхаристійне єднання] – то ненадовго, тому що вони опиняться в ізоляції. Московський патріарх вже не буде найбільшою церквою православ'я, бо є така ж українська церква". Йдеться про ризики того, що Московський патріархат може не піти на молитовне єднання із українською церквою та із константинопольським патріархом.

Ніякого томосу Московський патріарх не давав українській церкві. А давав грамоту мені як предстоятелю української православної церкви. Те, що там говориться, що ми незалежні від Москви – це неправда

Також, за словами патріарха Філарета, Московський патріархат часто говорить неправду. Хоча Московський патріархат заявляє, що в 1991 році він надав Українській церкві томос, яким він нібито відзначав незалежність УПЦ, за словами патріарха, це напівправда.

"Ніякого томосу Московський патріарх не давав українській церкві. А давав грамоту мені як предстоятелю української православної церкви. В цій грамоті говориться, що українській православній церкві надається право самостійності і незалежності в управлінні, але в складі Московського патріархату. Але те, що там говориться, що ми незалежні від Москви – це неправда", пояснює патріарх.

Нагадаємо, що на думку патріарха Філарета, єдина українська помісна церква безперечно отримає томос про автокефалію, тому що Україна – канонічна територія Константинополя, а не Москви.

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