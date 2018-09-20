Час-Тайм. Томос УПЦ – незворотній – патріарх Київський Філарет

Томос української православної церкви – процес незворотній, вважає патріарх Київський Філарет, який зараз перебуває у Вашингтоні. США, на виконання нового указу президента Дональда Трампа, запроваджують санкції проти 33 осіб та компаній за злочинні дії від імені чи на користь російського оборонного сектору або розвідки. Потужніші повені прогнозують у Північній та Південній Каролінах як наслідок урагану «Флоренс», що забрав життя 36 людей. Життя в Пуерто-Рико через рік після "Марії", нищівного урагану, внаслідок якого загинуло майже три тисячі людей.