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- Голос Америки
G7 планує надати Україні $32 млрд наступного року
"Група семи" планує надати Україні 32 мільярди доларів еконмічної допомоги в 2023 році, повідомило представництво Німеччини, яка цього року головує в G7.
Допомога включатиме 18 млрд євро коштів країн ЄС, економічну допомогу Україні, яку планує затвердити Конгрес США а також 500 млн дол позики від Світового банку, наданої під гарантію Великої Британії та 115 млн канадських доларів надходжень від мита, яке Канада збирає з російського та білоруського імпорту. Японія також готує пакет підтримки України на 2023 рік, йдеться в заяві міністрів фінансів країн G7, виданій в четвер.
В 2022 році, "Група семи" мобілізувала 32,7 млрд дол на допомогу Україні, повідомило представництво.
Допомога дозволила урядові України продовжувати надавати основні урядові послуги, йдеться в заяві міністрів G7. Ця допомога не включає військову, гуманітарну допомогу та допомогу з ровитку, фінансування експорту а також перші програми економічного відновлення. На додачу до цієї допомоги, 6,7 млрд дол США мобілізовано через ЄБРР та Міжнародну фінансову корпорацію.
Міністри засудили російську агресію і заявили, про "моральний обов'язок" підтримати Україну.
"Ми підтверджуємо заяву наших лідерів від 12 грудня 2022 року, - мовиться в заяві міністрів, і приєднуємося до їхнього осуду російської агресії, що призводить до трагічних людських жертв в той час, як Росія продовжує нелюдські та жорстокі напади проти критично важливої інфраструктури, особливо енерго та водопостачання в Україні.
Ми маємо моральний обов'язок підтримати Україну в спротиві неспровокованому нападу на засади міжнародного правопорядку", - йдеться в заяві міністрів.
Наступного року Японія замінить Німеччину в якості головуючого в "Групі семи".
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Візит Зеленського до США - реакції
Дорогою до Вашингтона, піл час своєї першої міжнародної поїздки після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський, як повідомляє Euronews, зупинився в Польщі, країні, яка стала ключовим гравцем у допомозі Україні під час війни.
Цей візит і підтримка, яку він представляє, мають величезне значення для Польщі та інших країн регіону, які страждали від могутніших сусідів під час двох світових воєн.
Польський історик Лукаш Адамскі з Центру Мєрошевського у Варшаві сказав Голосу Америки, що з точки зору країн Центральної Європи, запрошення Байденом українського президента відвідати Білий дім і провести зустріч віч-на-віч підкреслює, що ця війна - не лише війна за незалежність України, а й за те, чи має міжнародне право, зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй, бути основою міжнародних відносин.
«Боротьба за захист досягнень цивілізованих країн за останні 100 років і повернення до епохи, коли одна держава може вторгатися в іншу, забрати частину території або навіть повністю їх завойовувати. Для країн Центральної Європи - жертв імперської політики Росії, Німеччини та Австрії - це дуже важливо. Тому що вони бачать чинність міжнародного права як головну гарантію своєї безпеки", - сказав Адамскі.
Зеленського як героя зустрічали в Білому домі та у Капітолії США.
У Західній Європі цей візит також сприймають як символічний, як повідомлення світові про те, що США продовжуватимуть інтенсивно підтримувати Україну в її боротьбі за виживання.
Спостерігачі в регіоні були раді почути, як Байден вказав на необхідність «зберігати єдність НАТО», коли мова зайшла про постачання зброї. «Це переконливо говорить про те, що не США, а інші впливові країни НАТО не переконані в необхідності ще більш інтенсивної підтримки України», – сказав Адамскі.
В Україні, країні, яка протистоїть російській агресії понад 300 днів, візит Зеленського у Вашингтон символізує непорушні відносини між двома країнами, зміцнені війною. Для українців і Зеленського було дуже важливо передати вдячність українського народу за непохитну підтримку, яку США надали Україні в ці важкі часи, сказав Микола Давидюк, український політолог і директор Think Tank Politics.
Слова Зеленського до Конгресу про те, що допомога США Україні є інвестицією в демократію, а «не благодійністю», відображають точку зору, яку поділяють в Україні.
«Ми як Україна маємо показати, що американські інвестиції в українську демократію та український опір російському самодержавству справді дають хороші результати. Цей візит свідчить про те, що люди обох країн поділяють однакові цінності та готові продовжувати дружбу», — сказав Давидюк.
Павло Клімкін, український дипломат, який обіймав посаду міністра закордонних справ з 2014 по 2019 роки, коли Вашингтон висловлював підтримку Києву, але вагався щодо надання летальної допомоги Україні.
Він розглядає запрошення Байденом Зеленського до Білого дому як свідчення особистої відданості Байдена перемозі України.
«Для президента Байдена стримування Росії та можлива перемога над російським режимом стали особистими, і це може стати його найбільшим політичним спадком», - каже він.
Він назвав передачу ракет Patriot ознакою того, що "лід розтанув" між військовими країни. Однак колишній український чиновник зазначив, що Україна сьогодні отримує достатньо, щоб захищатися, але ще недостатньо, щоб перемогти, і це буде найбільшим завданням.
МАГАТЕ обговорює захист українських АЕС з Росією
КИЇВ, Україна (AP) — Голова атомної служби ООН зустрівся в четвер у Москві з посадовцями російського війська та державної атомної енергетичної компанії, щоб обговорити створення зони безпеки навколо окупованої Росією АЕС в Україні.
Російська компанія «Росатом» назвала переговори про заходи, необхідні для захисту Запорізької АЕС і прилеглого регіону, «змістовними, корисними та відвертими». Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зазначив, що необхідні додаткові переговори після «ще одного раунду важливих дискусій».
“Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерній аварії, — написав він у Twitter. - Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з надзвичайною нагальністю".
Зустріч у Москві відбулася через день після візиту українського президента Володимира Зеленського до столиці США, його першої відомої поїздки за межі країни за майже 10 місяців після російського повномасштабного вторгнення.
Візит до Вашингтона мав на меті відновити підтримку України в США та в усьому світі в той час, коли Росія, здається, втратила імпульс на полі бою. Існує занепокоєння тим, що союзники України втомилися від надання військової та економічної допомоги, яка дозволяє Україні продовжувати боротьбу.
Російські військові в четвер повідомили, що міністр оборони Сергій Шойгу відвідав російські війська на передовій війни, яку Кремль називає своєю «спеціальною військовою операцією» в Україні. Точне місце візиту не розголошується.
На відео, опублікованому Міноборони Росії, видно, як Шойгу оглядає тимчасові квартири військ у бліндажах і спілкується з військовим командуванням.
Перед поїздкою до Вашингтона Зеленський зустрівся з українськими військами в східному місті Бахмут, де нещодавно розгорнулися одні з найзапекліших бойових дій війни. Президента Росії Володимира Путіна не бачили в поїздках на прифронтові території. Російська «Російська газета» повідомила, що минулого тижня Путін відвідав штаб командування російських військ в Україні, але його місцезнаходження не розголошується, і навіть невідомо, чи він знаходиться в Україні.
Гроссі з МАГАТЕ понад три місяці закликав Росію та Україну домовитися про зону безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції. Запорізька область і територія через Дніпро від АЕС піддаються регулярним обстрілам після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Українські чиновники неодноразово закликали створити демілітаризовану зону навколо АЕС, яка була захоплена російськими військами на початку війни .
Хоча всі шість реакторів станції вимкнено, активну зону реактора та використане ядерне паливо все одно потрібно охолоджувати протягом тривалого часу, щоб запобігти перегріву та небезпечним аварійним процесам, подібним до тих, які сталися в 2011 році, коли цунамі обрушилося на станцію Фукусіма в Японії. Україна пережила найстрашнішу у світі ядерну аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
Україна та Росія звинувачують одна одну в неодноразових обстрілах, які призводили до того, що ЗАЕС втрачала струм, необхідний для роботи системи охолодження. Раніше цього місяця українські чиновники також звинуватили російські війська у встановленні на цьому місці реактивних систем залпового вогню.
У листопаді Гроссі заявив, що основні питання, які обговорюються, стосуються військової техніки та радіусу зони безпеки. За його словами, пропозиція МАГАТЕ дуже проста: «Не стріляйте по станції, не стріляйте зі станції».
- Голос Америки
"Помінялись ролями" - оглядачі реагують на те, що російських мобілізованих тренують білоруси
Війна спустошила російський офіцерський склад і Росія, згідно з повідомленнями, залучає білоруських експертів, щоб навчати мобілізовані сили і, можливо, контрактників і призовників. Про це пише американський Інститут вивчення війни.
В британському Міноборони вказують, що Білорусь, ймовірно, навчає тисячі мобілізованих росіян, бо російські військові інструктури, або воюють в Україні, або стали жертвами війни.
У відомстві зазначають - Білорусь та Росія помінялись ролями.
"Білоруські сили традиційно вважались Росією гіршими ніж російські і їхнє долучення в якості інструкторів свідчить, що російська військова система перенапружена", - йдеться в оцінках, які щодня публікує британське оборонне відомство в соцмережах.
Аналітики ISW вказують, що попри всі зусилля, Росії, ймовірно, не вдасться зібрати вагомі звичайні сили в строки, які дозволили б вплинути на хід війни Росії в Україні.
Цього тижня президент Росії Путін відвідував Білорусь і, серед іншого обговорив з білоруським лідером Олександром Лукашенком створення "спільного оборонного простору".
Хоча в минулі роки Путін та Лукашенко неодноразово зустрічались, вперше за декілька років Путін приїхав на таку зустріч до Білорусі. Візит змусив оглядачів говорити про тиск Росії на Білорусь щодо її більшої участі у війні в Україні. Речник Кремля Песокв назвав такі побоювання "безпідставними". В четвер Лукашенко заперечив повідомлення, що військові маневри білоруських сил націлені проти України.
Саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого, місце проведення ще не визначили – речник
Президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт із президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого наступного року, повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс.
Місце проведення саміту поки не визначено, повідомляє Reuters.
«Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення для президента Зеленського відвідати Брюссель», – сказав речник.
Він зауважив, що це запрошення не означає, що саме в Брюсселі буде проходити саміт.
За повідомленнями офіційних осіб, темою саміту, ймовірно, буде те, як ЄС буде продовжувати підтримку України у війні, яку проти неї веде Росія.
Лідери двох ключових інституцій ЄС – Єврокомісії та Ради лідерів ЄС – також оцінять шлях України до членства в блоці.
Зеленський регулярно з’являвся через відеозв’язок на самітах ЄС від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. 21 грудня він здійснив свою першу особисту поїздку до Вашингтона з початку повномасштабної війни.
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