G7 планує надати Україні $32 млрд наступного року

Дорогою до Вашингтона, піл час своєї першої міжнародної поїздки після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський, як повідомляє Euronews, зупинився в Польщі, країні, яка стала ключовим гравцем у допомозі Україні під час війни.

Цей візит і підтримка, яку він представляє, мають величезне значення для Польщі та інших країн регіону, які страждали від могутніших сусідів під час двох світових воєн.

Польський історик Лукаш Адамскі з Центру Мєрошевського у Варшаві сказав Голосу Америки, що з точки зору країн Центральної Європи, запрошення Байденом українського президента відвідати Білий дім і провести зустріч віч-на-віч підкреслює, що ця війна - не лише війна за незалежність України, а й за те, чи має міжнародне право, зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй, бути основою міжнародних відносин.

«Боротьба за захист досягнень цивілізованих країн за останні 100 років і повернення до епохи, коли одна держава може вторгатися в іншу, забрати частину території або навіть повністю їх завойовувати. Для країн Центральної Європи - жертв імперської політики Росії, Німеччини та Австрії - це дуже важливо. Тому що вони бачать чинність міжнародного права як головну гарантію своєї безпеки", - сказав Адамскі.

Зеленського як героя зустрічали в Білому домі та у Капітолії США.

У Західній Європі цей візит також сприймають як символічний, як повідомлення світові про те, що США продовжуватимуть інтенсивно підтримувати Україну в її боротьбі за виживання.

Спостерігачі в регіоні були раді почути, як Байден вказав на необхідність «зберігати єдність НАТО», коли мова зайшла про постачання зброї. «Це переконливо говорить про те, що не США, а інші впливові країни НАТО не переконані в необхідності ще більш інтенсивної підтримки України», – сказав Адамскі.

В Україні, країні, яка протистоїть російській агресії понад 300 днів, візит Зеленського у Вашингтон символізує непорушні відносини між двома країнами, зміцнені війною. Для українців і Зеленського було дуже важливо передати вдячність українського народу за непохитну підтримку, яку США надали Україні в ці важкі часи, сказав Микола Давидюк, український політолог і директор Think Tank Politics.

Слова Зеленського до Конгресу про те, що допомога США Україні є інвестицією в демократію, а «не благодійністю», відображають точку зору, яку поділяють в Україні.

«Ми як Україна маємо показати, що американські інвестиції в українську демократію та український опір російському самодержавству справді дають хороші результати. Цей візит свідчить про те, що люди обох країн поділяють однакові цінності та готові продовжувати дружбу», — сказав Давидюк.

Павло Клімкін, український дипломат, який обіймав посаду міністра закордонних справ з 2014 по 2019 роки, коли Вашингтон висловлював підтримку Києву, але вагався щодо надання летальної допомоги Україні.

Він розглядає запрошення Байденом Зеленського до Білого дому як свідчення особистої відданості Байдена перемозі України.

«Для президента Байдена стримування Росії та можлива перемога над російським режимом стали особистими, і це може стати його найбільшим політичним спадком», - каже він.

Він назвав передачу ракет Patriot ознакою того, що "лід розтанув" між військовими країни. Однак колишній український чиновник зазначив, що Україна сьогодні отримує достатньо, щоб захищатися, але ще недостатньо, щоб перемогти, і це буде найбільшим завданням.