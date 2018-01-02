Здається, спрацювало! - Аслунд про плани США озброїти Україну

"Видається, що рівень російської військової агресії проти України різко знизився після оголошення США 22 грудня про поставку зброї до України. Здається, спрацювало", - зазначив аналітик центру Atlantic Council Андерс Аслунд в Twitter.

Все ж, деякі дослідники не підтримують рішення про надання Україні летальної зброї. Стівен Коген, почесний професор з досліджень Росії університетів Нью-Йорка та Прінстона переконаний, що рішення постачати летальну зброю до України було "помилкою". Про це повідомляє видання The Hill.

На думку дослідника, Трампа спонукали до такого рішення звинувачення в зв’язках з Росією.

"Подивіться, газети щодня закидають Трампу, що він - агент Кремля, - зазначив Коген, - його нервова система потерпає від таких звинувачень і він хоче "скинути цю мавпу зі спини".

Коген скептично ставиться до звинувачень кампанії Трампа у змові з Росією і виступає з критикою занадто широкого, як на його думку, охоплення розслідування ролі Москви в виборах 2016 року.

Водночас, очільник Пентагону Джим Маттіс зазначив, що використання наданої зброї в Україні буде обмеженим.

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це - оборонна зброя", - заявив Маттіс, за повідомленням кореспондента "Голосу Америки" у Пентагоні.

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