Ізраїльські законодавці підтвердили неподільність Єрусалима як своєї столиці

Ізраїльський парламент прийняв поправку до закону, яка практично унеможливлює віддати палестинцям контроль над будь-якою частиною Єрусалима.

Закон, спонсорований ультраправою коаліційною партією «Єврейський дім», збільшує до 80 із 61 кількість голосів – на 120 місць у Кнесеті – для схвалення будь-якої пропозиції для передачі частини міста «іноземній стороні».

Як пише видання Reuters, минулого місяця президент Трамп розлютив палестинців, лідерів близькосхідних та інших держав визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю.

Як центр світових релігій – юдаїзму, ісламу і християнства – статус міста є одним із найбільш делікатних в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Рішення Трампа викликало протести в регіоні і відсунуло Вашингтон від позиції посередника в будь-якому мирному процесі.

Представник палестинського президента Махмуда Аббаса Набіль Абу Рдайна охарактеризував Трампову зміну позиції щодо Єрусалима як «проголошення війни проти палестинського народу».

Законопроект, який запропоновано досить давно, прийнято голосами 64 законодавців, а проти проголосували 52.

Лідер опозиції Ісаак Герзоґ заявив, що коаліція «Єврейський дім» веде Ізраїль «до жахливої катастрофи». Проте лідер партії Нафталі Беннетт сказав, що результат голосування показує, що Ізраїль назавжди матиме контроль над усім Єрусалимом, повідомляє Reuters.

У неділю партія Лікуд одностайно закликала законодавців до анексії єврейських поселень на Західному березі Йордану.

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