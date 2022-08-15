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Прем'єр-міністр Фінляндії підтримала заборону віз для росіян. Канцлер Німеччини готовий про це говорити
Кілька європейських країн підтримали заклик українського президента Володимира Зеленського заборонити видачу туристичних шенгенських віз для росіян.
Пересічні росіяни не починали війну, але в той же час ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війнуСанна Марін
Зокрема, в понеділок на зустрічі канцлера Німеччини з лідерами Нордичних країн в Осло, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення, щоб обмежити російським туристам в'їзд до Шенгенської зони.
“Пересічні росіяни не починали війну, але в той же час ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. Я вважаю неправильним, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами, екскурсоводами, а Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно, і ми повинні обговорити це в Європейській Раді, ми повинні обговорити це в Шенгенській зоні, що робити з цим питанням”, - завила Санна Марін, глава уряду Фінляндії.
“Я дуже добре розумію розчарування, яке зараз відчувають люди в Європі через те, що росіяни подорожують, наче нічого не сталося”, - додала Санна Марін.
Вона висловила сподівання, що це питання лідери країн ЄС обговорять на зустрічах у жовтні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорювати це питання на європейському рівні, але, на його думку, Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії.
"Я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми повинні бути дуже чіткими у цьому питанні”, - заявив Олаф Шольц.
Канцлер Німеччини так пояснив свою позицію щодо візової політики для росіян: “Що важливо для нас, ми також розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом, і вони втекли до багатьох країн Європи, вони втекли до багатьох країн навколо Росії. І рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи та виїзд з країни, щоб втекти від керівництва та диктатури в Росії".
Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що її уряд ще не ухвалив рішення в цьому питанні.
Естонія, Литва, Польща, Данія, Чехія, як і Фінляндія, висловили підтримку забороні туристичних віз для росіян.
Як раніше повідомляв “Голос Америки”, візове питання, ймовірно, стане однією з тем під час наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня у Празі.
12 серпня цього року у своєму щоденному відео зверненні президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити візові обмеження для громадян Росії.
Щодо росіян, які потребують захисту за кордоном через переслідування на батьківщині, президент України нагадав, що існують юридичні механізми їхнього захисту – "біженство, прохання про притулок та інші можливості допомогти і підтримати".
"Це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризму, розваг, бізнес-справ. Працювати на державу-терориста не можна", - заявив Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент України.
З ініціативою заборонити видачу віз громадянам Росії виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.
У цій статті використані матеріали Reuters.
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Російських туристів в Фінляндії зустрічають українським гімном. Відео
Українським гімном зустрічають російських туристів на майже сторічній дамбі в місті Іматра на сході Фінляндії. До липня шоу відкривали звуки музики фінського композитора Сібеліуса. Це змінилось на знак протесту проти агресії Росії. Дамба – популярна пам’ятка серед туристів, особливо – російських.
- Голос Америки
На що розраховують росіяни, обстрілюючи Запорізьку АЕС, - розповів міністр оборони Резніков
Україна не обстрілює територію поблизу Запорізької АЕС, запевняє міністр оборони України Олексій Резніков.
В ексклюзивному інтерв'ю “Голосу Америки” він заявив, що постійні обстріли м.Енергодар та території навколо Запорізької АЕС - це "провокація і така собі гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому”.
“Нам немає сенсу цього робити, тому що сьогодні ми розуміємо увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства. Ми пережили в 1986-му році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі”, - сказав міністр оборони Олексій Резніков у розмові із керівником української служби “Голосу Америки” Русланом Петричкою.
На питання, чи українське командування формалізувало обіцянку не обстрілювати Запорізьку АЕС у формі наказу, міністр оборони України відповів, що не готовий обговорювати військові накази публічно. Він також додав, що західні партнери довіряють запевненням України не наражати Запорізьку АЕС на небезпеку.
“Але для мене немає поки що жодного приводу вважати, що є десь недовіра до нас. Принаймні, жодного запиту, жодної розмови, а я спілкуюся з міністрами оборони всіх дружніх нам країн, їх десь близько 50-ти станом на сьогодні. … Жодного питання на цю тему, яке вони хотіли б прояснити, не звучало”, - заявив глава оборонного відомства України.
На думку міністра Резнікова, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються “тримати нас всіх з вами заручниками, застосування ними ядерної зброї у вигляді «мирної» ядерної зброї”.
“Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію”, - зазначив Олексій Рєзніков.
Міністр оборони також висловив сподівання, що українські ЗСУ мають здатність не дозволити росіянам підключити Запорізьку енергостанцію до мережі в Криму.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США, Євросоюз та ще понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції і з усієї території України. Країни наголосили, що присутність російських військ на ядерних об’єктах України «значно підвищує» ризик ядерних інцидентів і аварій.
Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити "ядерний терор".
Росія ці звинувачення відкидає, і заявляє, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому РФ раніше відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС 4 березня цього року.
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Американська громадська організація "Нова Юкрейн" запустила проект мікрогрантів, які допомогли понад двом мільйонам українців
Провести воду, доставити продукти, допомогти у транспортуванні та відновити інфраструкту - американська громадська організація "Нова Юкрейн" запустила проект мікрогрантів, тобто надання невеликих сум для вирішення поточних питань на місцях.
Результати вражаючі - мікрогранти уже допомогли більше 2-м мільйонам українців. Як це працює, і що потрібно, аби отримати мікрогранти?
Це – «Пекельна кухня» у Харкові. Волонтерська організація є імпровізованою хлібопекарнею та кухнею, де пакують харчові набори, а потім доставляють і безкоштовно роздають їх переселенцям, які проживають у селах на Харківщині неподалік лінії фронту. Аби кухня працювала, потрібне постійне фінансування.
"Вони дуже потребують підтримки, там мало гуманітарних організацій працює, бо вони не на слуху. Всі знають переселенців в Ужгороді, у Львові, але ми не говоримо про переселенців у Первомайську, ми не чуємо про переселенців у Краснопавлівці. Це село, там жило 300 людей і зараз 4 тисячі, в них один магазин на село, там ніколи не було такої інфраструктури, а у нас є проблеми з паливом, дуже складно туди доставляти," - розповідає Єгор Горошко, співзасновник волонтерської організації “Пекельна кухня”.
Тож волонтери звернулись до благодійної організації "Нова Юкрейн" з Каліфорнії. Заявку від «Пекельної кухні» разом із колегами розглядав мешканець Сан Франциско Родіон Ярий, один із членів ради директорів фонду "Нова Юкрейн".
Після розгляду заявки, розповідає Родіон, виділили кошти на приготування, доставку харчів, фільтри і питну воду. І таких мікрогрантів, каже Родіон, виділили понад тисячу по всій території України.
"Проект мікрогрантів - це надання невеликих сум грошей волонтерам або різним волонтерським організаціям в Україні. Ми зрозуміли, що для того, щоб зреагувати дуже швидко нам потрібно робити партнерство з великими групами, почали співпрацювати з волонтерськими групами, які знають як вирішувати проблеми на місцях,"- поділився Родіон Ярий з кореспондентом Голосу Америки.
Серед пріоритетів організації гранти на допомогу в евакуації з окупованих територій. Так в рамках програми було евакуйовано 50 тис людей. Інший напрямок - доставка медикаментів та харчів.
"Дуже багато людей залишилось без того, що вони взагалі просто не могли купити – їжі, чи знайти її тому що логістика вся була розбомблена і люди сиділи у підвалах. І не працювали магазини. Тож більше 2-х мільйонів ми надали на те, щоб нагодувати людей,"- каже Сергій Кіщенко, волонтер організації "Нова Юкрейн".
Також мікрогранти надають на відновлення інфраструктури. Ось, наприклад, у Миколаєві, який опинився без питної води.
"Нова Юкрейн" фінансує волонтерські ініціативи буріння свердловин. Середня сума одного гранта - 3 тисячі доларів. Аби отримати грант, бажано бути членом громадської організації та вести прозору звітність.
"Звітність – це одна із найважливіших частин цього процесу, тому що, якщо ти надаєш гарну звітність, ти можеш отримати наступний грант. Ми зробили перевірку, ми сказали гаразд, ти допомагаєш їжею в Харкові, ти купуєш такі продуктові пакети, які коштують стільки то стільки то - надай нам, будь ласка, якусь звітність – чеки, фотографії, відео з преси,"- розповідає Родіон Ярий.
Подати заявку на отримання гранту можна на офіційному сайті "Нова Юкрейн".
"Ми намагаємось допомагати по усій країні, в кожному регіоні у нас є хоча б один партнер,"- пояснює Сергій Кіщенко, волонтер організації "Нова Юкрейн".
На цьому етапі до програм Мікрогрантів «Нова Юкрей» залучено понад 3 тисячі волонтерів по всій Україні. На сьогодні, фонд витратив на допомогу Україні вже 25 мільйонів доларів.
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- Голос Америки
- Петсі Відакусвара
Рік після виходу з Афганістану: уроки, не винесені з війни
21 липня кілька десятків співробітників відділів безпеки у консульській та дипломатичній службах Держдепартаменту США отримали престижну “Нагороду за героїзм” під час допомоги в переселенні з Кабула 124 тисяч людей у серпні 2021 року.
Вони рятували американських громадян, мешканців із постійним місцем проживання у США та десятки тисяч афганських союзників.
«Вони тісно співпрацювали з Міністерством оборони та іншими ключовими відомствами США та забезпечили керівну структуру, що підтримувала та сприяла роботі нашого департаменту в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая з 15 по 30 серпня», - розповів “Голосу Америки” речник Держдепартаменту США.
Один із нагороджених, який не захотів оприлюднити своє ім'я, порівняв церемонію нагородження з “груповою терапією”, яка допомогла йому пояснити самому собі відчуття безпорадності, яке їх огортало під час виснажливих і небезпечних двох тижнів авіаперевезень американців і афганців, коли Кабул стрімко поринув під контроль Талібану.
"Ми повоювали самі себе, - розповідає він журналістці “Голосу Америки”. - Озираєшся на це і бачиш, чого не зміг зробити, скільки життів не зміг врятувати”.
Він розповів, що після завершення операції відвідував терапію через діагнастований посттравматичний розлад. Лікування зайняло більшу частину минулого року. Військовому потрібно було опрацьовати події того часу – хаотичний відхід, яким завершилась ця 20-річна кривава війна, напади смертників, загибель 180-ти людей та, зокрема, 13-ти американських військових, а також і той факт, що позаду залишилися десятки тисяч афганських союзників.
Він та інші учасники масових авіаперевезень відчувають розчарування тим, що вони називають «браком прозорості з боку президентської адміністрації» щодо уроків, отриманих під час виведення американських військ, після того, як країна так швидко потрапила в руки Талібану.
“Я дуже злий, що ми це зробили. Ми наразили на небезпеку стільки людей”, - розповідає учасник рятувальної операції. - “Як це сталося? Є так багато невдало виконаних речей, які призвели до цього”.
Звіти про зроблену роботу
Як повідомляють офіційні особи США, Державний департамент та Міністерство оборони США все ще готують внутрішні звіти про результати евакуації людей з Афганістану.
«Після того, як вони будуть завершені, буде повна картина (того, як це відбувалось - ред.), яка допоможе в інформуванні про майбутні операції”, - заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.
“Це все ще триває. Як тільки ми це отримаємо, ми поділимося своїми уроками”, - додала вона.
Наразі незрозуміло, як багато інформації у цих звітах буде засекреченою.
“Ми очікуємо, що агентства зможуть поділитися здобутими уроками, таким чином, щоб це відповідало рівню секретності щодо операцій та рівню безпеки”, - повідомив “Голосу Америки” Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
Перед проміжними виборами, що мають відбутися у США в листопаді, адміністрація Байдена, як виглядає, не бажає обговорювати деталі того, що пішло не так на останній фазі найдовшої війни Америки. Білий дім значною мірою стримує заклики до більшої прозорості в цьому питанні. Зокрема, республіканці у Конгресі вимагали відкритих для громадськості не засекречених слухань у повному складі комітету.
“Ми твердо переконані, що американський народ заслуговує на те, щоб почути значну кількість незасекреченої інформації про ці важливі події до та після катастрофічного виведення», - мовиться у заяві республіканців комітету Палати представників із закордонних справ, що була оприлюднена у червні цього року.
Республіканці також звинуватили адміністрацію в тому, що вона не співпрацює з офісом Спеціального генерального інспектора з питань реконструкції Афганістану (SIGAR) - агентством, яке здійснює нагляд за фондами відновлення Афганістану, що складають 150 мільярдів доларів, і проводить щоквартальні аудити, передбачені рішенням Конгресу.
«Рішення адміністрації Байдена не надати критично важливу інформацію агенції SIGAR на основі нестійких юридичних інтерпретацій – це ще одна прозора спроба президента Байдена приховати хаотичний і смертоносний вихід з Афганістану», - заявив голова Комітету Палати представників із закордонних справ, республіканець Майкл МакКол у червневій заяві.
У відповідь речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що останній звіт SIGAR про розвал афганських сил «не відображає консенсусної точки зору” президентської адміністрації.
«Багато підрозділів уряду США, включно з Державним департаментом, мають власне уявлення про події в Афганістані минулого року, яке не було відображено у звіті. І ми не погоджуємось з багатьма аспектами цього звіту», - зазначив Нед Прайс.
Уроки афганської війни
Загалом серед рядових військових у США є чимало розчарування тим, що «не було докладено більш цілеспрямованих і забезпечених ресурсами зусиль», аби винести уроки з афганської війни, - аналізує директор Програми протидії загрозам та викликам у Центрі військово-морського аналізу Джонатан Шроден.
«Це важливо для довготривалого системного та організаційного навчання. Критично важливо детально розглянути, як ми опинилися в ситуації, коли нам довелося вдатись до евакуації», - розповів експерт “Голосу Америки”.
За словами Шродена, «зараз, окрім того, що робить SIGAR, всередині уряду США не докладаються зусилля систематичної роботи».
Війна в Афганістані забрала життя понад 2400 американських військових і коштувала платникам податків 300 мільйонів доларів щодня протягом 20 років.
Марк Джейкобсон, який допомагав в евакуації під час виведення військ і служив заступником представника НАТО в Афганістані, вважає, що країна потребує цілісного міжвідомчого дослідження операції з виходу з Афганістану, яке визначить найкращі практики та найбільші виклики для різних державних установ США.
В інтервю "Голосу Америки" Джейкобсон заявив, що наразі не існує міжвідомчого процесу вивчення уроків від нинішніх і попередніх адміністрацій. Коли окремі агентства проводять внутрішні перевірки, вони неохоче діляться висновками. Як розповідає колишній посадовець, часто “важливіше уникнути сорому, ніж засвоїти правильні уроки”.
Оскільки війна в Афганістані охоплює президентство як демократів, так і республіканців, втрати США там є “провалом обох партій”, - вважає Шроден. Тож жоден із політичних таборів, за його словами, не має великого бажання докладати зусиль для вивчення ситуації.
«Це війна, яку ми програли», — сказав експерт Центру військово-морського аналізу Шроден. - «І це дуже сильно жалить обидві сторони на політичному олімпі. І тому, ймовірно, потрібен деякий час, перш ніж люди, які брали безпосередню участь у війні, більше не будуть займати владні позиції, і для них стане менш чутливим озирнутись на те, що сталося, і критично це проаналізувати”.
У грудні 2021 року Конгрес США створив Комісію з війни в Афганістані. Це позапартійний незалежний орган, якому доручено вивчити всю військову, розвідувальну, дипломатичну діяльність США та їхніх союзників і партнерів з червня 2001 року по серпень 2021 року.
16 членів комісії, яких призначили у квітні, повинні подати свій остаточний звіт відповідним комітетам Конгресу протягом трьох років після їхнього першого засідання, вони також зобов’язані оприлюднити несекретну версію цього звіту.
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