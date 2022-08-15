Прем'єр-міністр Фінляндії підтримала заборону віз для росіян. Канцлер Німеччини готовий про це говорити  

Кілька європейських країн підтримали заклик українського президента Володимира Зеленського заборонити видачу туристичних шенгенських віз для росіян.

Пересічні росіяни не починали війну, але в той же час ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну

Зокрема, в понеділок на зустрічі канцлера Німеччини з лідерами Нордичних країн в Осло, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення, щоб обмежити російським туристам в'їзд до Шенгенської зони.

“Пересічні росіяни не починали війну, але в той же час ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. Я вважаю неправильним, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами, екскурсоводами, а Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно, і ми повинні обговорити це в Європейській Раді, ми повинні обговорити це в Шенгенській зоні, що робити з цим питанням”, - завила Санна Марін, глава уряду Фінляндії.

“Я дуже добре розумію розчарування, яке зараз відчувають люди в Європі через те, що росіяни подорожують, наче нічого не сталося”, - додала Санна Марін.

Вона висловила сподівання, що це питання лідери країн ЄС обговорять на зустрічах у жовтні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорювати це питання на європейському рівні, але, на його думку, Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії.

"Я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми повинні бути дуже чіткими у цьому питанні”, - заявив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини так пояснив свою позицію щодо візової політики для росіян: “Що важливо для нас, ми також розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом, і вони втекли до багатьох країн Європи, вони втекли до багатьох країн навколо Росії. І рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи та виїзд з країни, щоб втекти від керівництва та диктатури в Росії".

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що її уряд ще не ухвалив рішення в цьому питанні.

Естонія, Литва, Польща, Данія, Чехія, як і Фінляндія, висловили підтримку забороні туристичних віз для росіян.

Як раніше повідомляв “Голос Америки”, візове питання, ймовірно, стане однією з тем під час наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня у Празі.

12 серпня цього року у своєму щоденному відео зверненні президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити візові обмеження для громадян Росії.

Щодо росіян, які потребують захисту за кордоном через переслідування на батьківщині, президент України нагадав, що існують юридичні механізми їхнього захисту – "біженство, прохання про притулок та інші можливості допомогти і підтримати".

"Це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризму, розваг, бізнес-справ. Працювати на державу-терориста не можна", - заявив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент України.

З ініціативою заборонити видачу віз громадянам Росії виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

У цій статті використані матеріали Reuters.

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