Яку підтримку США і Канада пропонують українцям, що втікають від війни 

У зв’язку з повномасштабним вторгенням Росії в Україну, уряди Канади та США розробили програми для українців, які шукають прихистку.

Спеціальна програма в Канаді CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel) стала доступною для українців з 17 березня. Це означає, що громадяни України можуть безкоштовно подати заявку на візу і перебувати в Канаді протягом 3 років разом із дозволом на роботу.

Уряд США також запровадив програму гуманітарного паролю для українців “U4U” (Uniting for Ukraine), яка розпочала функціонувати з 26 квітня. Програма передбачає умову, що український біженець повинен мати спонсора у США - людина, яка зобов'язується надати потенційному біженцю фінансову підтримку.

Такий пароль діє до 2 років і дає можливість подати платну заявку на працевлаштування.

У статті ми розглядаємо яку підтримку надає кожна з цих програм для українців, яку втікають від війни.

“Uniting for Ukraine”- на яку підтримку і пільги можна розраховувати

Про те, яку підтримку та пільги пропонує програма “Об'єднання заради України”, розповідає імміграційна адвокатка Ірина Мазур.

За її словами, однією з найбільших пільг, які надає ця програма у США, це медичне забезпечення.

“Медичне забезпечення, напевне, саме основне. Сполучені Штати Америки не є соціальною країною, тому кожен платить за своє власне медичне забезпечення. Але для тих українців, які приїхали по гуманітарному паролю за програмою "Uniting for Ukraine", відкрили можливість отримання медичної страхівки”, - пояснює Ірина Мазур, імміграційна адвокатка.

Також українці, які приїхали до США, можуть отримати грошову допомогу та допомогу з житлом, проте отримати ці пільги не легко. Зазвичай потрібно шукати спеціальні недержавні програми для біженців від організацій, що допомагають біженцям.

“Дуже часто грошова допомога надається саме організаціями, які спеціально створені для цього, наприклад, Refugees Resettlement Center. Сама держава грошової допомоги не надає, тому потрібно шукати такі організації, які розглянуть ваші умови, це надзвичайно унікальні випадки, коли особа може розраховувати на таку допомогу”, - пояснює Ірина Мазур.

Також, оскільки у США кожен штат має свої закони, умови надання пільг можуть відрізняися, залежно від штату.

“Люди отримують грошову допомогу чи навіть допомогу з житлом, але це, звісно, залежить від штату, тут потрібно дивитися, куди саме ви приїжджаєте, особливо якщо ви з дітьми, дивитися, на які програми штату ви кваліфікуєтесь”, - розповідає адвокатка.

За словами Ірини Мазур, українці за програмою U4U мають право відразу подавати заявку на дозвіл на роботу, що вважається однією з переваг програми. Також адвокатка розповідає, що зараз імміграційна служба США обіцяє розглядати дозволи на роботу для українців в досить швидкі терміни.

“Інформація, якою володію я, що ці документи, які будуть подані онлайн, обіцяють розглянути протягом 6 тижнів з моменту отримання біометрики. Дуже б хотілося, щоб ця інформація була справді правдивою, тому що в порівнянні з громадянами інших країн, таких як Афганістан або Гаїті, їхні документи і на TPS (Temporary Protected Status) і на дозвіл на роботу, розглядається доволі довго”, - пояснила адвокатка.

Зазвичай, щоб влаштуватися на роботу українським біженцям в США, потрібно очікувати близько 6-10 місяців на отримання дозволу на роботу з моменту подачі заявки, тому багато українців, які очікують на дозвіл на роботу, вимушені тимчасово підпрацьовувати нелегально.

За словами Ірини Мазур, факт нелегальної роботи часто заважає в імміграційних процесах. Адвокатка стверджує, що нелегальна робота може завадити у зміні статусу.

Як пояснює адвокатка, програма “Об'єднання заради України” є першою законною програмою, що була запроваджена урядом США для українських біженців. Наразі програма діє до 2 років без можливості отримання громадянства.

CUAET - що пропонує Канада для українських переселенців

Про те, яку підтримку надає Канада для українців, ми вирішили запитатися у Ірини, переселенки з Івано-Франківська, яка переїхала у Торонто з візою CUAET (канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки) ще 3 місяці тому.

“Першим і дуже великим плюсом цієї візи є те, що у Канаді дозвіл на роботу є безкоштовним і надається на 3 роки одразу в аеропорту по приїзду”, - каже Ірина, біженка з України.

За словами жінки, коли відбувається заповнення заявки онлайн на візу CUAET, особа може уточнити, чи хоче отримувати дозвіл на роботу. Якщо особа поставила позначку у зазначеному місці, то такий дозвіл їй видають при в’їзді у Канаду, зазвичай відразу в аеропорту.

Щодо працевлаштування, то для особи, що прибула до Канади з візою CUAET, існують певні обмеження. Наприклад, така віза не дозволяє працювати у сфері медицини, початковій чи середній школі до проходження медичного огляду.

“Всі ці умови щодо сфер роботи уточнюються у вашому дозволі на роботу. Тобто знизу цього дозволу у вас прописані всі умови. Але як тільки людина проходить медичний огляд, всі ці обмеження скасовуються”, - пояснює тимчасова імігрантка.

Наступна підтримка, яка діє для українських біженців за цією візою, це одноразова грошова допомога, яку отримати доволі легко, розповідає Ірина.

“Українці мають право отримати одноразову грошову підтримку, яка складає 3 тисячі канадських доларів. Цю підтримку можна одержати протягом 5 днів з моменту подачі заявки. Оформити таку заявку потрібно на офіційному сайті уряду Канади”, - розповідає біженка з України.

За словами Ірини, для того, щоб отримати цю грошову допомогу, потрібно мати дозвіл на роботу, документ, який підтверджує вашу участь у програмі CUAET. Далі потрібно подати заявку на допомогу і відкрити рахунок у канадському банку.

Іншу підтримку, яку пропонує Канада для українців по цій програмі, це безкоштовна медична страхівка.

“Переселенці можуть отримати безкоштовну медичну карту, яка покриває все, крім стоматолога та окуліста”, - каже біженка.

Крім цього, відомо що переселенці з України, які прибули до Канади по цій візі, мають право на безкоштовне проживання протягом 14 днів у готелях чи хостелах.

Детальнішу інформацію щодо тимчасового житла у Канаді можна дізнатися на офіційному сайті уряду Канади.

Важливо зазначити, що програма "Об'єднання заради України", це гуманітарний пароль, який не надає права на повторний в'їзд у Сполучені Штати Америки, якщо особа хоче повернутися в Україну. Тобто пароль анулюється при в'їзді.

Віза CUAET є мультивізою, яка надає право на необмежену кількість заїздів з Канади в Україну і навпаки.

Дивіться також: Володимир В’ятрович - про маловідомі сторінки українсько-російських відносин. Інтерв'ю